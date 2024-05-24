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Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde gençlik koşusunda şampiyonlar belli oldu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Kıbrıscık-Beypazarı yolu üzerinde düzenlenen gençlik koşusu büyük ilgi gördü. Yarışmanın kazananları ve detaylar haberimizde.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde gençlik koşusunda şampiyonlar belli oldu mask
Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde gençlik koşusunda şampiyonlar belli oldu
Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde gençlik koşusunda şampiyonlar belli oldu
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Kıbrıscık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Gençlik Koşusu, büyük bir coşkuyla tamamlandı. Etkinlik, Kıbrıscık-Beypazarı yolu üzerinde gerçekleştirildi ve Şehit Yıldırım Oflaz Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin kıyasıya rekabetine sahne oldu.

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde gençlik koşusunda şampiyonlar belli oldu

Etkinlik detayları ve katılım

Yarışmanın düzenlenmesinde Kıbrıscık Gençlik ve Spor Müdür Vekili İbrahim Damar ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Aykut Karakuzu'nun büyük katkıları oldu. Öğrenciler, öğretmenlerinin de desteğiyle yarışmaya büyük bir heyecanla katıldılar. 20 Şubat 2024 Pazar günü gerçekleştirilen kutlama programı sonunda, madalyalar Kıbrıscık Kaymakamı Metehan Güngör ve Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen tarafından takdim edildi.

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde gençlik koşusunda şampiyonlar belli oldu

Kazananlar ve dereceleri

Yarışmada dereceye giren sporcularımız şöyle sıralandı:

Ege Çelen

Gürkan Tireki

Ramazan Barlas

Yarışmanın önemi ve katkıları

Bu etkinlik, gençler arasında spor bilincinin artırılmasını hedeflerken, aynı zamanda 19 Mayıs ruhunun canlı tutulmasını sağladı. İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili İbrahim Damar, gençlerin sportif faaliyetlere katılımının önemine vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde gençlik koşusunda şampiyonlar belli oldu

Kıbrıscık-Beypazarı yolunda heyecan dolu anlar

Yarışmanın gerçekleştirildiği Kıbrıscık-Beypazarı yolu, doğal güzellikleri ve zorlu parkuruyla dikkat çekti. Öğrenciler, hem fiziksel hem de mental olarak sınırlarını zorlayarak bu zorlu parkurda ter döktüler. İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Aykut Karakuzu, öğrencilerin gösterdiği azim ve kararlılığın takdire şayan olduğunu ifade etti.

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde gençlik koşusunda şampiyonlar belli oldu

Kıbrıscık’ta spor ve eğitim

Bu tür etkinlikler, gençlerin fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal becerilerinin de gelişmesine katkı sağlıyor. Aynı zamanda, sporun birleştirici gücünü de gözler önüne seriyor. Kıbrıscık Kaymakamı Metehan Güngör, gençlerin bu tür etkinliklere katılımının desteklenmesi gerektiğini belirterek, spor ve eğitimin bir arada yürütülmesinin önemine değindi.

# eğitim, belediye, spor, pazar, atatürk

24 May 2024 - 09:16 Bolu/ Kibriscik- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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