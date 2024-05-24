Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde gençlik koşusunda şampiyonlar belli oldu

Kıbrıscık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Gençlik Koşusu, büyük bir coşkuyla tamamlandı. Etkinlik, Kıbrıscık-Beypazarı yolu üzerinde gerçekleştirildi ve Şehit Yıldırım Oflaz Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin kıyasıya rekabetine sahne oldu.

Etkinlik detayları ve katılım

Yarışmanın düzenlenmesinde Kıbrıscık Gençlik ve Spor Müdür Vekili İbrahim Damar ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Aykut Karakuzu'nun büyük katkıları oldu. Öğrenciler, öğretmenlerinin de desteğiyle yarışmaya büyük bir heyecanla katıldılar. 20 Şubat 2024 Pazar günü gerçekleştirilen kutlama programı sonunda, madalyalar Kıbrıscık Kaymakamı Metehan Güngör ve Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen tarafından takdim edildi.

Kazananlar ve dereceleri

Yarışmada dereceye giren sporcularımız şöyle sıralandı:

Ege Çelen

Gürkan Tireki

Ramazan Barlas

Yarışmanın önemi ve katkıları

Bu etkinlik, gençler arasında spor bilincinin artırılmasını hedeflerken, aynı zamanda 19 Mayıs ruhunun canlı tutulmasını sağladı. İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili İbrahim Damar, gençlerin sportif faaliyetlere katılımının önemine vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Kıbrıscık-Beypazarı yolunda heyecan dolu anlar

Yarışmanın gerçekleştirildiği Kıbrıscık-Beypazarı yolu, doğal güzellikleri ve zorlu parkuruyla dikkat çekti. Öğrenciler, hem fiziksel hem de mental olarak sınırlarını zorlayarak bu zorlu parkurda ter döktüler. İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Aykut Karakuzu, öğrencilerin gösterdiği azim ve kararlılığın takdire şayan olduğunu ifade etti.

Kıbrıscık’ta spor ve eğitim

Bu tür etkinlikler, gençlerin fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal becerilerinin de gelişmesine katkı sağlıyor. Aynı zamanda, sporun birleştirici gücünü de gözler önüne seriyor. Kıbrıscık Kaymakamı Metehan Güngör, gençlerin bu tür etkinliklere katılımının desteklenmesi gerektiğini belirterek, spor ve eğitimin bir arada yürütülmesinin önemine değindi.