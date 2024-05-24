Bolu AFAD Personeli Sakarya’da Su Üstü Kurtarma Eğitiminde

Sakarya'da Düzenlenen Eğitimler Sakarya, önemli bir eğitim programına ev sahipliği yaparak afet müdahale kapasitesini güçlendiriyor. Sakarya AFAD İl Müdürlüğü'nün düzenlediği su üstü kurtarma eğitimlerine, İstanbul, Eskişehir, Çanakkale, Tekirdağ, Bolu ve Sakarya’dan toplam 31 personel katıldı. Bu eğitimler, su üstü arama kurtarma teknikleri ve güvenlik prosedürleri konusunda uzmanlık kazandırmayı amaçlıyor.

Bolu AFAD'ın katkıları

Bolu AFAD İl Müdürlüğü de bu önemli eğitime katılarak bölgedeki afet müdahale kapasitesinin artmasına katkıda bulundu. Sakarya AFAD İl Müdürü Bekir ŞEN, eğitimin açılışında yaptığı konuşmada, bu tür eğitimlerin afet müdahale kabiliyetlerini geliştirmede hayati bir rol oynadığını belirtti.

Eğitimin önemi ve detayları

Eğitime katılan personel, su üstü arama kurtarma teknikleri ve güvenlik prosedürleri konusunda detaylı bir eğitim aldı. Eğitimin amacı, personelin bilgi ve becerilerini geliştirerek afet durumlarında daha etkili ve hızlı müdahale etmelerini sağlamak.

İl Müdürü Bekir Şen'in vurguları

Sakarya AFAD İl Müdürü Bekir ŞEN, yaptığı açıklamada, afet durumlarında hızlı ve etkili müdahalenin önemini vurguladı. ŞEN, personelin bilgi ve becerilerinin sürekli olarak güncellenmesi gerektiğini belirterek, bu tür eğitimlerin düzenli olarak yapılmasının önemine dikkat çekti.

Afet müdahale kapasitesinin artırılması

Bu tür eğitimler, afet müdahale kapasitesinin artırılması için kritik bir öneme sahip. Eğitimler sayesinde personel, su üstü kurtarma operasyonlarında daha koordineli ve etkili bir şekilde çalışabiliyor. Sakarya AFAD'ın düzenlediği bu eğitimler, bölgedeki afet müdahale kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

Güvenli bir gelecek için adım

Sakarya AFAD, afet müdahale kapasitesini artırmak için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu tür eğitimlerle afet durumlarında daha hızlı ve etkili müdahale edebilmek için personelini sürekli olarak eğitmeye devam ediyor.

Sakarya'da düzenlenen su üstü kurtarma eğitimleri, kentteki afet müdahale kabiliyetini güçlendirmek için atılmış önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu eğitimler sayesinde bölge, olası afet durumlarına karşı daha hazırlıklı hale geliyor ve güvenli bir gelecek için önemli bir adım atılıyor.