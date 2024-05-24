Merkez Bankası'ndan faiz kararı… Yüzde 50'de sabit kaldı…

Enflasyonla Mücadeleye Devam Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), beklenen faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50 düzeyinde sabit tuttu. Bu karar, enflasyonla mücadelede kararlılığın bir göstergesi olarak yorumlandı.

Enflasyonist baskılar devam ediyor

TCMB, parasal sıkılaştırmanın etkilerini ve ekonomik gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor.

Nisan Ayı Enflasyon Verileri Karar metninde, Nisan ayında aylık enflasyonun ana eğiliminde sınırlı bir zayıflama görüldüğü belirtildi. Bu dönemde, yurt içi talepte bir yavaşlama olduğu ve tüketim malı ithalatının artması nedeniyle cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sınırlı kaldığı vurgulandı. TCMB, enflasyonist baskıların hala devam ettiğini ve bu baskıların hizmet enflasyonu, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları gibi faktörlerden kaynaklandığını ifade etti.

Parasal Sıkılaştırma Politikaları

TCMB, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini dikkate alarak politika faizini sabit tutma kararı aldı. Enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu sürdüren Merkez Bankası, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun devam edeceğini belirtti.

Makroihtiyati çerçevede değişiklikler

Merkez Bankası, makroihtiyati çerçevede sadeleşme ve piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırma amacıyla menkul kıymet tesisi uygulamasını sonlandırdı. Kredi büyümesi ve mevduat gelişmeleri göz önünde bulundurularak, makro finansal istikrarı koruyacak ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek ek adımlar atılacağı açıklandı.

Türk Lirası likiditesi ve ek tedbirler

Yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası finansal varlıklara talebiyle oluşan likidite fazlasının, ilave tedbirlerle sterilize edileceği belirtildi. TCMB, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyeceğini vurguladı.

Fiyat istikrarı ve parasal politikalar

Merkez Bankası, enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeleri yakından takip edeceğini belirtti. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacağını ifade eden TCMB, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacağını açıkladı. Bu tutum, ekonomik çevreler tarafından olumlu karşılandı ve piyasalarda farklı tepkilere neden oldu.