Bolu ve Çevre İllerini Vuran Şiddetli Dolu Yağışı

Mayıs ayının başında başlayan dolu sürprizi, Bolu ve çevre illerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Türkiye'nin Batı Karadeniz bölgesi ve İç Anadolu'nun bazı illeri, alışılmadık dolu yağışlarıyla karşı karşıya kaldı. Bolu, Ankara, Eskişehir, Bilecik ve Karabük'te yaşanan dolu vakaları, mevsim anlayışını alt üst etti ve ciddi maddi hasarlara yol açtı.

Bolu'nun Yüksek Kesimleri Doluya Teslim Oldu

Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan dolu yağışı, ilk olarak Bolu’nun yüksek kesimlerini vurdu. Aladağlar ve Kartalkaya bölgelerinin zirvelerine yağan dolu, mevsimlerin nasıl değiştiğinin bir göstergesi oldu. Bolu'nun Gerede, Seben ve Dörtdivan ilçelerinin yüksek kesimlerinde dolu yağışı, köylü vatandaşları şaşkına çevirdi. Dolu, tarım arazileri ve köylerdeki yaşamı olumsuz etkiledi.

Ankara Polatlı'da Tarım Arazileri Zarar Gördü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen dolu yağışı, tarım arazilerinde ciddi hasara neden oldu. Polatlı’da öğle saatlerinde etkili olan dolu, ekili tarım arazilerini harap etti. İlçedeki sağanak yağışlar, bazı mahallelerde sele yol açtı ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Taşkınlar ve su baskınları, tarım arazilerinin yanı sıra evlerde ve altyapıda da zarara yol açtı.

Eskişehir'de Ceviz Büyüklüğünde Dolu

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine uygun olarak, Eskişehir ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Çifteler ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, halkı şaşkına çevirdi ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede maddi hasara yol açan dolu, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla fotoğraflandı. Dolu, özellikle tarım arazileri ve araçlarda önemli hasarlara neden oldu.

Bilecik'te Ekili Alanlar Zarar Gördü

Bilecik'te öğleden sonra başlayan kısa süreli dolu yağışı, özellikle Söğüt ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Söğüt'te ceviz büyüklüğünde yağan dolu, vatandaşları neye uğradığını şaşırttı. İlçeye bağlı Çaltı ve Yakacık köylerinde şiddetli dolu yağışı seralarda hasara neden oldu. Dolu yağışının şiddeti, Söğüt Kapalı Pazar Yeri'nin çatısına düşen doluların çıkardığı sesle de gözler önüne serildi.

Karabük Yenice'de Dolu Etkisi

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Üreğil Köyü'nde etkili olan dolu yağışı, etrafı beyaza bürüdü. Öğleden sonra kısa süren dolu yağışı, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, vatandaşları şaşkına çevirdi ve ekili alanlar ile meyve bahçelerinde ciddi hasarlara yol açtı. Bölgedeki maddi zarar büyük oldu ve tarım arazileri ciddi şekilde etkilendi.

Mayıs ayında yaşanan bu alışılmadık dolu yağışları, Bolu ve çevre illerde tarım arazileri ve günlük yaşam üzerinde büyük etkilere neden oldu. Tarım ürünlerinde ve ekili alanlarda büyük hasarlara yol açan dolu, aynı zamanda şehirlerdeki altyapıyı ve araçları da etkiledi. Vatandaşlar, bu tür hava olaylarına karşı daha hazırlıklı olunması gerektiğini belirtirken, yetkililerden çözüm bekliyor. Bu olay, mevsim değişikliklerinin ve iklim değişikliğinin ne kadar etkili olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.