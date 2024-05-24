24 May 2024 - 12:30- Gündem G:

Furkan Özübek Yeniden Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Temsilcisi oldu

Furkan Özübek, Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Temsilciliği görevine yeniden atandı. Bu önemli görev için duyduğu gururu ifade eden Özübek, Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi ve destekçilerine teşekkür etti. Özübek, kamu çalışanlarının haklarını savunmaya kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Arzu Sarı
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Furkan Özübek Yeniden Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Temsilcisi oldu mask
Furkan Özübek Yeniden Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Temsilcisi oldu
Furkan Özübek Yeniden Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Temsilcisi oldu
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Türkiye Kamu-Sen'in 11 iş kolunda faaliyet gösteren güçlü bir konfederasyon olduğunu vurgulayan Özübek, yeniden bu göreve atanmış olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getirdi. Kendisini bu göreve layık gören Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve diğer yetkililere minnettarlığını sundu.

Furkan Özübek Yeniden Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Temsilcisi oldu

Teşekkür mesajı

Özübek, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye Kamu-Sen Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu ve Türkiye Kamu-Sen Genel Merkez Başkanlık Divanı'na teşekkürlerini iletti. "Bizleri bu göreve layık görenlere şükranlarımı sunarım," dedi.

Furkan Özübek Yeniden Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Temsilcisi oldu

Üyelerden gelen güç

Türkiye Kamu-Sen'e bağlı tüm iş kollarında faaliyet gösteren şube başkanları ve yönetim kurulları ile tüm üyelerden aldıkları güçle hareket edeceklerini vurgulayan Özübek, kamu çalışanlarının ülkenin geleceğinde üstlendikleri önemli görevleri ifa ederken her zaman destekçisi olacaklarını belirtti.

Furkan Özübek Yeniden Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Temsilcisi oldu

İlkeler ve Türk töresi

Özübek, Türkiye Kamu-Sen'in "İlkemiz, Önce Ülkemiz!" anlayışını benimsediğini ve bu anlayışın hayat felsefeleri olduğunu söyledi. Türk'ün töresinin kendilerine rehberlik ettiğini ifade eden Özübek, "Maziden atiye gelenekten geleceğe yürüyeceğimiz yolda rehberimiz Türk’ün töresi olacaktır," dedi.Furkan Özübek Yeniden Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Temsilcisi oldu

Yüksek vazife duygusu ve fedakârlık

Türk töresinin yüksek vazife duygusu ve toplum uğruna fedakârlığı öngördüğünü belirten Özübek, "Vazifeyi her ne pahasına olursa olsun yapmaktır. Millete hizmet yolunda şahsi menfaatlerden feragattir. Türk Milleti’nin büyüklüğü böyle yükselecektir," dedi. Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi’nin talimatları doğrultusunda devraldıkları bayrağı daha ileri taşımak için çaba göstereceklerini söyledi.Furkan Özübek Yeniden Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Temsilcisi oldu

Destekçiler ve teşekkürler

Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Ülkü Ocakları Genel Sekreteri İlhan Durak, MHP İl Başkanı Ayhan Çelikkol ve Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı Sedat Tok’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Özübek, yeni görevinin tüm teşkilata ve kamu çalışanlarına hayırlı olmasını diledi. "Allah utandırmasın," diyerek, yeni dönemde tüm kamu çalışanlarının haklarını savunmaya devam edeceklerini vurguladı.Furkan Özübek Yeniden Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Temsilcisi oldu

Furkan Özübek, Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Temsilciliği görevine yeniden atandı. Kamu çalışanlarının haklarını savunmaya devam edeceğini belirten Özübek, Türkiye Kamu-Sen'in güçlü bir konfederasyon olduğunu vurguladı ve destekçilerine teşekkür etti.

# başkan, türkiye

24 May 2024 - 12:30 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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