Bolu Belediyesi 2024 kurban bağışlarını bekliyor

Bolu Belediyesi, 2024 yılı kurban bağış bedelini 11.500 TL olarak belirledi. Hayırseverler, kurban bağışlarını Solmaz Ana Aşevi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecekler. Detaylar ve ödeme yöntemleri haberimizde.

Kurban Bayramı ve bağış süreci

Bu yıl Kurban Bayramı, 16-19 Haziran 2024 tarihleri arasında kutlanacak. Bolu Belediyesi, bayram süresince hayırseverlerden kurban hissesi ve pay bağışı kabul edeceğini açıkladı. Bağış yapmak isteyen vatandaşlar, belirlenen 11.500 TL’lik bedeli Bolu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü veznelerinden veya açıklanan banka hesapları üzerinden kolaylıkla ödeyebilecekler.

Ödeme yöntemleri ve detayları

Bolu Belediyesi, 2024 yılı kurban bağış bedelini 11.500 TL olarak belirledi. Bağış yapmak isteyen hayırseverler, ödemelerini Bolu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü veznelerinden veya Halk Bankası’nda bulunan TR 57 0001 2009 2560 0007 0000 37 nolu İBAN hesabına yapabilirler. Bu yöntemle bağış yapmak, ihtiyaç sahiplerine hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşmayı sağlıyor.

Solmaz Ana Aşevi de pay bağışlarını kabul ediyor

Kurban Bayramı boyunca Bolu Belediyesi’ne ait Solmaz Ana Aşevi de pay bağışlarını kabul edecek. Aktaş Mahallesi’nde bulunan Solmaz Ana Aşevi, 07.00-19.00 saatleri arasında açık olacak ve hayırseverlerin kestiği kurbanlardan pay bağışlarını kabul edecek. Böylece, hayırseverler kestikleri kurbanların paylarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecekler.

Bağışların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması

Bolu Belediyesi, yapılan bağışların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlıyor. Bu sayede, hayırseverlerin bağışları doğru yerlere ulaşıyor ve ihtiyaç sahiplerine destek olunuyor. Bağış yapan vatandaşlar, kurbanlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştığından emin olabilirler.

Kurban bağışlarının önemi ve toplumsal dayanışma

Kurban bağışları, toplumsal dayanışmanın önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Bolu Belediyesi’nin bu çağrısına cevap veren hayırseverler, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatırken, toplumsal dayanışmanın da güçlenmesine katkıda bulunuyorlar. Kurban bağışları, hem manevi bir sorumluluk hem de toplumsal bir görev olarak önem taşıyor.

Bolu Belediyesi, bu yıl da hayırseverlerin destekleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor. Hayırseverlerin katkıları, belediyenin sosyal yardımlaşma projelerine önemli bir destek sağlıyor. Bu yılki kurban bağışlarının da önceki yıllarda olduğu gibi ilgi görmesi bekleniyor.