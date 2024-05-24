Bolu'da aniden bastıran sağanak hayatı felç etti! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Bolu'da öğle saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış, şehirde hayatı durma noktasına getirdi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için saçak altlarında ve bina girişlerinde korunmaya çalıştı. Aniden bastıran yağmur, trafikte de aksamalara neden oldu ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Şehir Genelinde Su Birikintileri Oluştu
Şiddetli yağış nedeniyle Bolu'nun birçok noktasında su birikintileri oluştu. Özellikle ara sokaklar göle döndü, yollarda biriken sular, yayaların ve araçların hareketini zorlaştırdı. Kent genelinde su tahliye sistemleri yetersiz kaldı ve birçok ev ve iş yerinde su baskınları yaşandı.
Vatandaşların Mağduriyeti
Sağanak yağışın etkisiyle, birçok vatandaşın günlük planları aksadı. Çocuklarını okuldan almaya giden veliler ve işe gitmek üzere yola çıkan çalışanlar, beklenmedik yağmur nedeniyle zorluk yaşadı. Kentteki bazı pazar yerleri ve açık hava etkinlikleri de yağış nedeniyle iptal edildi veya ertelendi.
Uzmanlardan Uyarı
Meteoroloji yetkilileri, Bolu ve çevresinde sağanak yağışların devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, su baskınlarına karşı tedbir alınması gerektiğini ve sürücülerin trafikte dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.