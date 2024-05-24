Bolu'da aniden bastıran sağanak hayatı felç etti! Vatandaşlar zor anlar yaşadı



Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bolu'da öğle saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış, şehirde hayatı durma noktasına getirdi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için saçak altlarında ve bina girişlerinde korunmaya çalıştı. Aniden bastıran yağmur, trafikte de aksamalara neden oldu ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Şehir Genelinde Su Birikintileri Oluştu

Şiddetli yağış nedeniyle Bolu'nun birçok noktasında su birikintileri oluştu. Özellikle ara sokaklar göle döndü, yollarda biriken sular, yayaların ve araçların hareketini zorlaştırdı. Kent genelinde su tahliye sistemleri yetersiz kaldı ve birçok ev ve iş yerinde su baskınları yaşandı.

Vatandaşların Mağduriyeti

Sağanak yağışın etkisiyle, birçok vatandaşın günlük planları aksadı. Çocuklarını okuldan almaya giden veliler ve işe gitmek üzere yola çıkan çalışanlar, beklenmedik yağmur nedeniyle zorluk yaşadı. Kentteki bazı pazar yerleri ve açık hava etkinlikleri de yağış nedeniyle iptal edildi veya ertelendi.

Uzmanlardan Uyarı

Meteoroloji yetkilileri, Bolu ve çevresinde sağanak yağışların devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, su baskınlarına karşı tedbir alınması gerektiğini ve sürücülerin trafikte dikkatli olması gerektiğini vurguladı.