Uzmanı uyardı… Bolu ve Batı Karadeniz olağanüstü kuraklık tehdidi altında

Bolu ve çevresi, olağanüstü kuraklık tehdidi altında. 2024 yılı, rekor sıcaklıklar ve yağış eksiklikleri ile dikkat çekiyor. Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, bu durumun tarımsal faaliyetler ve su temini açısından büyük tehlike oluşturduğunu belirtiyor.

Rekor sıcaklıklar ve yağış eksiklikleri

2024 yılı, tıpkı 2023 gibi rekor sıcaklıklarla dikkat çekiyor. Özellikle Nisan ayı, son 50 yılın en sıcak nisanı olarak kayıtlara geçti ve sıcaklıklar 4.3 derece arttı. Bu artış, uzmanlar tarafından endişe verici bulunuyor. Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, 2024 yılı Nisan ayında yağış miktarlarında ciddi azalmalar gözlemlendiğini belirtti. Karadeniz Bölgesi'nde yağış eksikliği yüzde 70 oranında gerçekleşirken, Akdeniz Bölgesi'nde yüzde 57, Ege Bölgesi'nde yüzde 54 ve İç Anadolu Bölgesi'nde yüzde 53 oranında yağış azaldı.

Bolu ve Karadeniz Bölgesi'nde yağış azalması

Özellikle Bolu, yağış eksikliğinden en fazla etkilenen bölgeler arasında öne çıkıyor. NASA ve NOAA verilerine göre, 2023 yılı, kayıtların tutulmaya başladığı dönemden bu yana en sıcak yıl olarak kaydedildi. Küresel sıcaklıklar, 1951-1980 referans dönemine göre 1.2 derece arttı ve Antarktika kıtasındaki buzullar rekor düzeyde eridi. 2024 yılında da sıcaklık artışlarının devam ettiği belirtiliyor.

2024 yılında sıcaklık artışları

2024 yılının Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları, gözlemlenen en sıcak aylar olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde de bu sıcaklık artışları ve yağış eksiklikleri hissediliyor. Nisan 2024 yağışları, mevsim normallerinin yüzde 50'si ve geçen yılın yağışlarına göre yüzde 67 oranında azaldı. Bu durum, tarımsal faaliyetler ve su temini açısından büyük bir tehlike oluşturuyor.

Nisan ayı sıcaklık rekoru

Doç. Dr. Özçelik, 2024 yılı Nisan ayında ülke genelinde sıcaklık ortalamasının 16.6 derece olduğunu ve bunun 1991-2020 referans dönemi ortalamalarının 4.4 derece üzerinde olduğunu belirtti. Bu durum, son 53 yılın en sıcak Nisan ayı olarak kaydedildi. Ayrıca Ocak ayında sıcaklık artışı 2.8 derece, Şubat ayında 3.5 derece, Mart ayında 1.5 derece ve Nisan ayında 4.3 derece olarak gerçekleşti.

Olağanüstü kuraklık etkileri

Kuraklık, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz Bölgeleri'nde olağanüstü etkilere sahip. Son 3 ay içinde, Batı Marmara, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri dışında, Türkiye genelinde önemli yağış eksiklikleri yaşandı. Bu kuraklık, tarımsal faaliyetler açısından büyük bir tehlike oluşturuyor ve rekolte düşüşlerine yol açabilir. Bu durum, bölge halkı için de ciddi bir endişe kaynağı olarak öne çıkıyor.

Su temini ve tarımsal üretim tehdit altında

Özellikle Bolu ve Karadeniz Bölgesi, en fazla yağış azalması yaşayan bölgeler arasında yer alıyor. Konya, Karaman, Isparta, Ankara, Kırşehir, Bolu, Karabük, Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve İzmir gibi bölgelerde de çok şiddetli kuraklık etkileri gözlemleniyor. Bu bölgelerde su temini ve tarımsal üretim ciddi tehdit altında. Uzmanlar, acil önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.