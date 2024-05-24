Mudurnu'da aniden bastıran sağanak ve dolu mahsullere büyük zarar verdi



Bolu'nun Mudurnu ilçesi, öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış ve dolu nedeniyle zor anlar yaşadı. Yağmurla birlikte etkili olan dolu yağışı, özellikle köy yollarını ve tarım arazilerini olumsuz etkiledi. İlçe genelinde meydana gelen olaylar, vatandaşları hazırlıksız yakaladı ve birçok alanda ciddi hasarlar meydana geldi.

Sağanak Yağış Köy Yollarını Göle Çevirdi

Mudurnu ilçesinde öğle saatlerinde aniden başlayan şiddetli sağanak yağış, kısa sürede etkisini gösterdi. İlçe merkezindeki birçok ara sokakta büyük su birikintileri oluştu. Bu durum, hem yayaların hem de araç sürücülerinin hareketini zorlaştırdı. Özellikle köy yollarında yağışın şiddeti daha da belirgin oldu ve yollar adeta göle döndü. Sürücüler zor anlar yaşarken, köylüler de evlerine ulaşmakta güçlük çekti.

Dolu Yağışı Tarım Arazilerine Zarar Verdi

Sağanak yağışın ardından gelen dolu, tarım arazilerinde ciddi hasara yol açtı. Bölgede yetiştirilen birçok mahsul dolu nedeniyle zarar gördü. Çiftçiler, ani bastıran dolu yağışının ekinlerine büyük zarar verdiğini ifade etti. Meyve ağaçları ve sebze tarlalarında ciddi kayıplar yaşandı. Bu durum, bölge ekonomisini olumsuz yönde etkiledi ve çiftçilerin endişelerini artırdı.

Vatandaşlar Sağanağa Hazırlıksız Yakalandı

Mudurnu'da etkili olan sağanak ve dolu yağışı, ilçe halkını hazırlıksız yakaladı. Birçok vatandaş, ani başlayan yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Ancak yağmurun şiddeti nedeniyle birçok ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi. Özellikle alt yapısı yetersiz olan bölgelerde, su birikintileri ve su baskınları ciddi sorunlar yarattı.

Mudurnu'da Yaşam Normale Dönmeye Çalışıyor

Olayın ardından belediye ekipleri hızla harekete geçerek su birikintilerini tahliye etmeye ve yolları temizlemeye başladı. İlçe genelinde temizlik ve onarım çalışmaları sürerken, vatandaşlar da normale dönmeye çalışıyor. Belediye yetkilileri, yağışın ve dolu yağışının etkilerini en aza indirmek için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.