Batı Karadeniz’de Taşköprü Sarımsağı ve Bolu Kanlıca Mantarı mucizesi…

Abdurrahmanpaşa Lisesi öğrencileri, Kastamonu'nun ünlü Taşköprü sarımsağı ve Bolu’nun Kanlıca mantarını kullanarak doğal bir şampuan üretti. Saç rengini doğal yollarla değiştiren bu şampuan, saçları besleyerek daha sağlıklı ve parlak hale getiriyor.

Yenilikçi öğrenci projesi

Öğrenciler, TÜBİTAK 4006 projesi kapsamında öğretmenleri Canan Özcan'ın rehberliğinde “Kastamonu’nun Saçları Renk Değiştiriyor” adlı projeyi hayata geçirdi. Bu proje, Kastamonu'nun doğal zenginliklerini kullanarak kimyasal maddelerden uzak, tamamen doğal bir şampuan üretmeyi amaçladı. Proje, okuldaki sergide büyük ilgi gördü.

Doğal içerikler

Şampuanın içeriğinde Taşköprü sarımsağı, Kanlıca mantarı ve keten tohumu yağı bulunuyor. Ayrıca, saçı beslemek için ısırgan otu yağı, köpürme ve yağ arındırma için gliserin ve az miktarda Arap sabunu eklendi. Şampuanın üretimi, yaklaşık iki hafta sürdü ve bu süreçte doğal esanslarla kokusu dengelendi.

Saç renginde doğal değişim

Öğrenciler, şampuanı üç gün boyunca düzenli olarak kullanarak saçlarında belirgin değişiklikler gözlemledi. Sarı saçlar açık kızıla, kumral saçlar koyu kızıla, siyah saçlar ise daha koyu kızıla dönüştü. Sarımsağın besleyici özellikleri sayesinde saçlar daha sağlıklı, kalın telli ve parlak hale geldi.

Proje öğrencilerinin görüşleri

Proje öğrencileri Nisa Nur Çörekçi, Tuana Cesur ve Ebrar Çay, şampuanın saç rengini değiştirmekle kalmayıp, aynı zamanda saçı besleyip güçlendirdiğini belirtti. Kastamonu'nun doğal zenginliklerini kullanarak ürettikleri bu şampuanın, saçları daha sağlıklı hale getirdiğini vurguladılar.

Doğal ve sağlıklı ürünlere ilgi

TÜBİTAK 4006 projesi kapsamında gerçekleştirilen bu çalışma, doğal ve sağlıklı ürünlere olan ilgiyi artırdı. Kimyasal maddelerden uzak, tamamen doğal bileşenlerle hazırlanan şampuan, Kastamonu’nun yerel ürünlerine olan talebi de artırdı. Proje, diğer okullara ve öğrencilere ilham kaynağı oldu.

Bu tür projeler, gençlerin doğal ve sağlıklı ürünlere olan ilgisini artırarak kimyasal maddelerden uzak durmalarını teşvik ediyor. Kastamonu'nun doğal zenginliklerini ön plana çıkaran bu proje, hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğal ürünlerin kullanımını yaygınlaştırıyor. Gençler, doğadan ilham alarak yenilikçi ve sağlıklı çözümler üretmeye devam ediyor.