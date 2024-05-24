CarrefourSA'dan piyasayı kızdıracak indirim

CarrefourSA'dan büyük indirim
CarrefourSA'dan kurban bayramı öncesi büyük indirim
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kırmızı et fiyatlarındaki artış vatandaşların tepkisini çekerken, pek çok kişi et almakta zorlanıyor. Artan fiyatlar, özellikle kurbanlık almak isteyenleri ciddi şekilde etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde Et ve Süt Kurumu'nun kırmızı et fiyatlarına yaptığı yüzde 25 zamla et fiyatlarının 700 TL'ye dayanmasının ardından, vatandaşlar çözüm arayışına girdi.
İthal kurbanlıklar ve et fiyatlarındaki düşüş
Hükümet, bu sorunu hafifletmek amacıyla yurt dışından ithal kurbanlık getirmeye başladı. Gelen kurbanlıklar sayesinde, Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala et fiyatlarında belirgin bir düşüş yaşandı. Bu düşüş hem kasaplarda hem de büyük zincir marketlerde gözlemlendi. İstanbul’daki kasaplar, et fiyatlarında 50 TL’ye kadar indirim yaptı. Aynı zamanda, BİM, ŞOK, A101, Migros ve CarrefourSA gibi büyük zincir marketler de et fiyatlarına indirim kampanyaları başlattı.
CarrefourSA'da büyük indirim
CarrefourSA, kırmızı et fiyatlarında yaptığı indirimlerle dikkat çekti. Özellikle dana kıyma fiyatlarında yapılan indirimler, tüketiciler için cazip hale geldi. CarrefourSA’da 500 gram dana kıyma 219,90 TL’ye düştü. 1 kilogram dana kıyma ise yüzde 14-20 yağ oranıyla 459,90 TL’den satışa sunuldu. Ayrıca, CarrefourSA'nın kendi markasıyla üretilen 1 kilogram dana ve kuzu karışım kıyma 577,90 TL’den satılmaya başlandı.
Diğer zincir marketlerdeki fiyatlar
CarrefourSA'nın yanı sıra, diğer büyük market zincirleri de benzer indirim kampanyaları düzenledi. Bu kampanyalar sayesinde, tüketiciler daha uygun fiyatlarla et ürünlerine ulaşabiliyor. Özellikle Kurban Bayramı öncesinde yapılan bu indirimler, vatandaşların et ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynuyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.