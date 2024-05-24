24 May 2024 - 10:01- Asayiş G:

Bolu’da trafik ışıklarında duramayan kamyonet, ticari araca çarptı, 2 yaralı

Bolu’da trafik ışıklarında duramayan kamyonet, ticari araca çarptı. 2 kişinin yaralandığı kazada olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu’da trafik ışıklarında duramayan kamyonet, ticari araca çarptı, 2 yaralı mask
Bolu’da trafik ışıklarında duramayan kamyonet, ticari araca çarptı, 2 yaralı
Bolu’da trafik ışıklarında duramayan kamyonet, ticari araca çarptı, 2 yaralı
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Bolu’nun D-100 karayolu Dağkent Kavşağı’nda meydana gelen kazada, trafik ışıklarında duramayan bir kamyonet, hafif ticari araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay, Ankara istikametinde seyreden 14 ABT 399 plakalı hafif ticari aracın, trafik ışıklarında durduğu sırada meydana geldi.

Bolu’da trafik ışıklarında duramayan kamyonet, ticari araca çarptı, 2 yaralı

Kazanın Detayları

Kaza, M.Ş. yönetimindeki 14 ABT 399 plakalı hafif ticari aracın, trafik ışıklarında durduğu sırada, arkasından gelen H.U. idaresindeki 06 BLD 844 plakalı kamyonetin çarpması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan iki kişi yaralandı. Yaralıların kimlikleri henüz açıklanmazken, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildikleri bildirildi.Bolu’da trafik ışıklarında duramayan kamyonet, ticari araca çarptı, 2 yaralı

Olay Yerine Sağlık ve Polis Ekipleri Sevk Edildi

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz net bir bilgi bulunmamaktadır.Bolu’da trafik ışıklarında duramayan kamyonet, ticari araca çarptı, 2 yaralı

Soruşturma Başlatıldı

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrol altına aldı. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Kazanın nasıl meydana geldiği ve kamyonet sürücüsünün neden trafik ışıklarında duramadığı araştırılıyor.

# polis, trafik, ankara, kaza

24 May 2024 - 10:01 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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