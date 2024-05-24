Bolu’da trafik ışıklarında duramayan kamyonet, ticari araca çarptı, 2 yaralı

Bolu’nun D-100 karayolu Dağkent Kavşağı’nda meydana gelen kazada, trafik ışıklarında duramayan bir kamyonet, hafif ticari araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay, Ankara istikametinde seyreden 14 ABT 399 plakalı hafif ticari aracın, trafik ışıklarında durduğu sırada meydana geldi.

Kazanın Detayları

Kaza, M.Ş. yönetimindeki 14 ABT 399 plakalı hafif ticari aracın, trafik ışıklarında durduğu sırada, arkasından gelen H.U. idaresindeki 06 BLD 844 plakalı kamyonetin çarpması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan iki kişi yaralandı. Yaralıların kimlikleri henüz açıklanmazken, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildikleri bildirildi.

Olay Yerine Sağlık ve Polis Ekipleri Sevk Edildi

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz net bir bilgi bulunmamaktadır.

Soruşturma Başlatıldı

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrol altına aldı. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Kazanın nasıl meydana geldiği ve kamyonet sürücüsünün neden trafik ışıklarında duramadığı araştırılıyor.