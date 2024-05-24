Saç ekimini kime yaptırmalısınız? Uzmanından kritik uyarılar…

Saç ekimi uzman hekimler tarafından yapılmalı! Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Mahmut Yıldız, saç ekiminin steril ortamlarda ve uzman gözetiminde yapılması gerektiğini belirtiyor. Saç ekimi süreci, riskleri ve sonrası hakkında bilmeniz gerekenler.

Saç ekiminin yaygınlaşması ve getirdiği riskler

Geçmişte sınırlı sayıda merkezde yapılan saç ekimi, günümüzde oldukça yaygınlaşmıştır. Ancak Dr. Yıldız, bu yaygınlaşmanın bazı tehlikeleri de beraberinde getirdiğini vurguluyor. "Merdiven altı" olarak tabir edilen yerlerde yapılan saç ekimlerinin sağlık açısından büyük riskler taşıdığını ve bu tür yerlerde yapılan işlemlerde oluşabilecek komplikasyonlarda hastaların muhatap bulmakta zorlandığını ifade ediyor.

Saç ekimi süreci ve yöntemleri

Saç ekimi, ense bölgesinden alınan saç köklerinin, dökülmüş olan bölgelere nakledilmesi işlemidir. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan yöntem FUE (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) yöntemidir. Bu işlem lokal anestezi altında gerçekleştirilmektedir ve genellikle 4-8 saat sürmektedir. Dr. Yıldız, işlemin lokal anestezi ile yapılırken hastanın ağrı duymaması için kısa süreli sedasyon anestezisi uygulanabileceğini belirtiyor.

Saç ekimi planlaması ve bilgilendirme

Saç ekimi planlamasında hastanın yaşı, saç dökülmesinin devam edip etmediği, ekim yapılacak alanın genişliği ve greft alınacak alanın sıklığı gibi faktörler dikkate alınıyor. Dr. Yıldız, genellikle 24-25 yaşından önce saç ekimi yapılmasını önermemekte, saç dökülmesinin hızlı bir şekilde devam ettiği durumlarda ekimin ertelenmesinin daha uygun olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, hastaların beklentilerinin netleştirilmesi ve işlem sonrası nasıl bir sonuç elde edileceği konusunda bilgilendirilmesi gerekiyor.

Saç ekimi sonrası süreç

Saç ekimi işleminin ardından hastalar, genellikle 2-3 gün sonra kontrol için tekrar çağrılmakta ve ilk yıkama işlemi yapılıyor. Ekilen saçlar, 3-4 hafta içinde dökülse de, 3 ay sonra tekrar çıkmaya başlar ve son şeklini 6 ay ile 1 yıl arasında alır. Dr. Yıldız, saç dökülmesine neden olan sistemik veya deri hastalıklarının saç ekimi için engel oluşturabileceğini belirtiliyor.

Sağlık durumu ve saç ekimi

Saç ekimi yaptırmayı düşünen bireylerin mevcut sağlık durumları ve kullandıkları ilaçlar büyük önem taşımaktadır. Kalp ilaçları veya kan sulandırıcı ilaçlar kullanan hastaların, saç ekimi öncesinde doktorlarıyla görüşmeleri gerekiyor. Ayrıca, sigara, alkol ve kafeinli içeceklerin tüketiminin azaltılması veya tamamen bırakılması önerilmekte.

Uzman hekimlerin gözetiminde güvenli saç ekimi

Dr. Mahmut Yıldız’ın uyarıları, saç ekimi sürecinin sağlıklı ve başarılı bir şekilde tamamlanması için önemli. Saç ekimi, uzman hekimler tarafından steril ortamlarda yapılması gereken ciddi bir tıbbi işlem. Hastaların bu konuda dikkatli olmaları ve işlemi uzman hekimlerin gözetiminde yaptırmaları büyük önem taşıyor.