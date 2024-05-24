Bolu'da köylü kadınlar, turizm temsilcilerini geleneksel lezzetlerle ağırladı

Bolu Gelincik Hanımeli Kadın Kooperatifi, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Bolu'da faaliyet gösteren turizm tesislerinin temsilcilerini ağırladı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ve Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesinde düzenlenen etkinlikte "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" teması işlendi.

Yeme İçme ve Kültürel Miras

Etkinlik, merkeze bağlı Demirciler köyünde yaşayan kadınlar tarafından kurulan kooperatifin sosyal tesisinde gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay, yeme içmenin insanın var oluşuyla başladığını ve eşsiz bir deneyim alanı olduğunu belirtti. Doğanay, bir kaşığın içinde kimyadan sağlığa, sosyolojiden sanata kadar birçok şifrenin saklı olduğunu vurguladı. "Yiyip içtiklerimiz; milli kimliğimiz, coğrafi deneyimimiz ve medeniyet tasarrufumuzdur. Ulusal mutfağımız toplumumuzun aynasıdır." dedi.

Bolu'nun Gastronomi Potansiyeli

Turizmin, bugünün dünyasında kitle hareketi olmaktan çıktığını belirten Doğanay, turistlerin tarihi yerlerini gezip kültürünü yaşadığı yerleri daha yakından tanımak istediğini ifade etti. "Daha bilinçsel hareket ediyorlar ve yöresel tecrübeleri kendi tecrübelerine de katmak istiyorlar. Gastronomi artık bir seyahat motivasyonu oldu. Dünyada gastronomi şehri diye anılan şehirler hızla artıyor." diye konuştu.

Coğrafi İşaretli Ürünler

Doğanay, "gastronomi kenti" ve "aşçılar diyarı" olarak bilinen Bolu'nun fındık şekeri, kabaklı gözleme, Bolu keşi, Kızılcık tarhanası, manda kaymağı, patatesli ekmek gibi 22 yöresel ürününün coğrafi işaret aldığını kaydetti.

Kooperatifin Gücü

Kooperatif Başkanı Emine Özdoğan da 52 kadınla kurdukları kooperatifin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından davetlilere köylü kadınların yaptığı gözleme, börek, yaprak sarması gibi ürünler ikram edildi. Ayrıca, Bolu'da bulunan turizm tesislerinin açtığı stantlar gezilerek, yöresel yemeklerin tadımı yapıldı.

Katılımcılar

Etkinliğe, Bolu vali yardımcıları Remzi Oğuz Yılmaz ve Ercan Ateş, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, daire amirleri, ilde faaliyet gösteren turizm tesislerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.