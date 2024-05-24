Bolu'da okuma alışkanlığına teşvik! Öğrenciler skeçlerle kitapları canlandırdı

Bolu’da Okuma Seferberliği: Öğrenciler Skeçlerle Kitapları Anlattı

Bolu'da ortaokul öğrencileri, okudukları "Şam" ve "Muhammed Ali" adlı kitapları hazırladıkları skeçlerle canlandırdı. "Gönül Coğrafyamız Kardeş Şehirler Kitap" projesi ve "Örnek İnsanlar Kitap" projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, öğrenciler hem kitapları anlattı hem de okuma alışkanlığının önemine dikkat çekti.

İzzet Baysal Ortaokulu ve Yunus Emre Ortaokulu Öğrencilerinden Skeç Gösterileri

İzzet Baysal Ortaokulu öğrencileri, "Şam" kitabını skeçlerle anlattı. Bu skeçler, izleyicilere Şam şehrinin tarihi ve kültürel zenginliklerini etkileyici bir şekilde sundu. Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri ise "Muhammed Ali" kitabını skeçlerle canlandırarak, efsanevi boksör Muhammed Ali'nin hayat hikayesini sahneye taşıdı.

Belgesel Gösterimi ve Müzik Dinletisi ile Zenginleşen Program

Gösterilerin ardından, Muhammed Ali'nin hayatını anlatan belgesel izlenerek öğrencilere ilham verici bir yaşam öyküsü sunuldu. Program, bağlama çalan öğrencilerin verdiği mini konser ile devam etti. Bu etkinlik, hem müzik hem de edebiyatın birleştiği keyifli bir an yaşattı.

Vali Erkan Kılıç'tan Kitap Okumanın Önemi Üzerine Vurgu

Programda konuşan Bolu Valisi Erkan Kılıç, kitap okumanın önemine ve faydalarına değindi. Vali Kılıç, Türk halkının yeterince kitap okumadığına dikkat çekerek şunları söyledi: "Projemiz çok anlamlı. Bugün Şam şehri ve bu şehirde daha önce yaşamış olan büyükleri hatırladık. Ayrıca, Muhammed Ali gibi efsane bir boksörün hayat hikayesini öğrencilerimiz çok güzel ifade ettiler. Kitap okumak önemli, ancak okuduğunu ifade edebilmek, yorumlayabilmek, muhakeme edebilmek ve analiz edebilmek son derece önemli. Çocuklarımız da okuduklarını çok güzel ifade ettiler."

Okuma Alışkanlığı ve Yaratıcı Anlatım Yöntemleri

Bu etkinlik, kitap okuma alışkanlığının kazandırılması ve okunan kitapların yaratıcı anlatım yöntemleriyle ifade edilmesinin önemini vurguladı. Öğrenciler, kitapları sadece okumakla kalmadı, aynı zamanda sahne performansları ile düşüncelerini ve duygularını ifade etme yeteneklerini geliştirdi.