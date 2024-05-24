Ünlü ekonomi uzmanı Tunç Şatıroğlu Dünya’da enflasyon şampiyonuyuz dedi 

İlk kez yatırım tavsiyesi vermedi

Ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu ilk defa yatırım tavsiyesi vermedi. Enflasyonu masaya yatıran ekonomist Şatıroğlu Türkiye’nin enflasyonda hangi ülkeleri geçip hangi ülkelerin gerisinde kaldığından bahsetti işte enflasyonda Türkiye’yi geçen ülke “Enflasyon sırasına göre büyükten küçüğe doğru sıralıyoruz. Birinci sırada Arjantin var” diyen Şatıroğlu enflasyondaki tek rakibinde Arjantin olduğunun altını çizdi.

İkinci sırada Suriye var

Enflasyonda dünyada ikinci sırada ise Suriye olduğunu söyleyen Şatıroğlu şu sözleri kullandı. “İkinci sırada Suriye var. Referans en son Aralık 2023 te gelmiş. Buradan düzgün bir veri alınamıyor. Zaten bir kısmı işgal altında bir ülke. Ne olduğu belli değil. Acayip bir yer.” Diyerek Suriye’nin işgal altında olmasından dolayı yeni veri alınamadığını söyledi.

Dünyada üçüncüyüz

Dünya enflasyon sıralamasında üçüncü sırada olduğumuzdan bahseden ünlü ekonomi uzmanı Tunç Şatıroğlu dördüncü sıradaki ülkeden de bahsetmeden geçmedi işte o açıklamaları. “Üçüncü sırada da Türkiye var. Türkiye'nin altında ise Venezuela var. Henüz oradan Nisan verisi gelmemiş ama düşüş trendi olduğu için bu değişmeyecek onun arkasında ise sudan var ama oradanda en son veri 2023 te gelmiş savaş var orada da o yüzden oda değerlendirmeye alınabilecek bir yer değil” dedi.

Tek rakibimiz Arjantin

En başta belirttiğim gibi tek rakibin Arjantin olduğundan bahsediyor ünlü ekonomist Şatıroğlu ve Arjantin’in politikasına dair açıklamalar yaptı. Buyurun o açıklamaları “Bir tane rakibimiz var. Arjantin. Ve ne diyor hazretler? Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır diyorlar.” Cümleleri ile Arjantin politikasını özetledi.

Avrupa enflasyon sıralamasında 1. Türkiye

Son olarak ise Avrupa da Türkiye’nin enflasyonda birinci olduğunu söylüyor. “Gelin Avrupa'ya bir bakalım. Avrupa nasılmış? Şöyle sıralayalım. İşte Türkiye burada en başta. Rusya, İzlanda, Romanya, Belarus, Montenegro.” Sözleri ile Avrupa da enflasyonda bizi kimsenin geçemediğini söyleyerek sözlerini sonlandırdı.