Bolu'da elektrik panosundan gelen sesler merak uyandırdı! Kedi yavrusu olduğu anlaşıldı

Vatandaşların Duyarlılığı Kediyi Kurtardı

Bolu'nun Tabaklar Mahallesi Şeref Sokak'ta meydana gelen olayda, vatandaşlar elektrik panosundan gelen kedi sesi üzerine hemen itfaiyeden yardım istedi. Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri ve SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) ekipleri hızlıca olay yerine intikal etti. Elektrik panosuna sıkışan kedi yavrusunu kurtarmak için titizlikle çalıştılar.

İtfaiye ve SEDAŞ Ekipleri Seferber Oldu

Olay yerine gelen ekipler, kedinin bulunduğu yeri dikkatlice tespit etti. Elektrik panosunun güvenli bir şekilde açılması ve kedinin zarar görmeden kurtarılması için koordineli bir çalışma yapıldı. Kısa sürede kediyi sıkıştığı yerden çıkaran ekipler, minik yavrunun yaralandığını fark etti.

Yaralı Kedi Yavrusuna Hızlı Müdahale

Kurtarılan kedi yavrusunun yaralandığı belirlenince, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri devreye girdi. Yaralı kedi yavrusu, veteriner hekimler tarafından tedavi altına alındı. İlk müdahalesi yapılan kedi yavrusunun sağlık durumu takip edilmek üzere Bolu Belediyesi'ne bağlı veteriner kliniğine götürüldü.