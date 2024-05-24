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Bolu'da elektrik panosundan gelen sesler merak uyandırdı! Kedi yavrusu olduğu anlaşıldı

Bolu'nun Tabaklar Mahallesi'nde elektrik panosuna sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ve SEDAŞ ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı yavru kedi, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilerek tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı
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Bolu'da elektrik panosundan gelen sesler merak uyandırdı! Kedi yavrusu olduğu anlaşıldı mask
Bolu'da elektrik panosundan gelen sesler merak uyandırdı! Kedi yavrusu olduğu anlaşıldı
Bolu'da elektrik panosundan gelen sesler merak uyandırdı! Kedi yavrusu olduğu anlaşıldı
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Vatandaşların Duyarlılığı Kediyi Kurtardı

Bolu'nun Tabaklar Mahallesi Şeref Sokak'ta meydana gelen olayda, vatandaşlar elektrik panosundan gelen kedi sesi üzerine hemen itfaiyeden yardım istedi. Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri ve SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) ekipleri hızlıca olay yerine intikal etti. Elektrik panosuna sıkışan kedi yavrusunu kurtarmak için titizlikle çalıştılar.

Bolu'da elektrik panosundan gelen sesler merak uyandırdı! Kedi yavrusu olduğu anlaşıldı

İtfaiye ve SEDAŞ Ekipleri Seferber Oldu

Olay yerine gelen ekipler, kedinin bulunduğu yeri dikkatlice tespit etti. Elektrik panosunun güvenli bir şekilde açılması ve kedinin zarar görmeden kurtarılması için koordineli bir çalışma yapıldı. Kısa sürede kediyi sıkıştığı yerden çıkaran ekipler, minik yavrunun yaralandığını fark etti.Bolu'da elektrik panosundan gelen sesler merak uyandırdı! Kedi yavrusu olduğu anlaşıldı

Yaralı Kedi Yavrusuna Hızlı Müdahale

Kurtarılan kedi yavrusunun yaralandığı belirlenince, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri devreye girdi. Yaralı kedi yavrusu, veteriner hekimler tarafından tedavi altına alındı. İlk müdahalesi yapılan kedi yavrusunun sağlık durumu takip edilmek üzere Bolu Belediyesi'ne bağlı veteriner kliniğine götürüldü.
# tedavi, bolu belediyesi

24 May 2024 - 10:43 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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