Bolu'da elektrik panosundan gelen sesler merak uyandırdı! Kedi yavrusu olduğu anlaşıldı

Vatandaşların Duyarlılığı Kediyi Kurtardı
Bolu'nun Tabaklar Mahallesi Şeref Sokak'ta meydana gelen olayda, vatandaşlar elektrik panosundan gelen kedi sesi üzerine hemen itfaiyeden yardım istedi. Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri ve SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) ekipleri hızlıca olay yerine intikal etti. Elektrik panosuna sıkışan kedi yavrusunu kurtarmak için titizlikle çalıştılar.
İtfaiye ve SEDAŞ Ekipleri Seferber Oldu
Olay yerine gelen ekipler, kedinin bulunduğu yeri dikkatlice tespit etti. Elektrik panosunun güvenli bir şekilde açılması ve kedinin zarar görmeden kurtarılması için koordineli bir çalışma yapıldı. Kısa sürede kediyi sıkıştığı yerden çıkaran ekipler, minik yavrunun yaralandığını fark etti.
Yaralı Kedi Yavrusuna Hızlı Müdahale
Kurtarılan kedi yavrusunun yaralandığı belirlenince, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri devreye girdi. Yaralı kedi yavrusu, veteriner hekimler tarafından tedavi altına alındı. İlk müdahalesi yapılan kedi yavrusunun sağlık durumu takip edilmek üzere Bolu Belediyesi'ne bağlı veteriner kliniğine götürüldü.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.