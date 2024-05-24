TBMM'de Yeni Kanun Teklifi Yasalaştı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, Türk Ticaret Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Bu yeni düzenleme, fahiş fiyatla mücadeleyi de içeriyor ve birçok önemli değişikliği beraberinde getiriyor.

Kooperatif Bilgi Sistemi ve Rekabet Kurulu Düzenlemeleri

Kabul edilen maddelere göre, Kooperatif Bilgi Sistemine kaydolmak için tanınan süre uzatılıyor. Bu süre uzatımı, kooperatiflerin gerekli kayıt işlemlerini tamamlamaları için ek bir zaman dilimi sağlıyor. Ayrıca, Rekabet Kurulunun kadro, unvan ve derece değiştirme yetkisine ilişkin düzenleme de yapılıyor. Bu düzenlemeler, Rekabet Kurulunun daha etkin çalışmasını sağlamayı hedefliyor.

Rekabet Kurulu Soruşturma Süreci

Rekabet Kurulu, soruşturma yapılmasına karar verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde taraflara bildirimde bulunacak. Taraflar, 30 gün içinde yazılı savunmalarını gönderebilecek. Bu süreler, soruşturma sürecinin daha hızlı ve şeffaf bir şekilde ilerlemesini amaçlıyor.

TOBB ile İlgili Düzenlemeler

Yeni kanun teklifi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ilgili düzenlemeler de içeriyor. Bu düzenlemeler, TOBB'un yapısal ve işlevsel olarak daha etkin çalışmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi ve Lisanslı Depoculuk Düzenlemeleri

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nün lisanslı depolarda depolanan ürünler için tahakkuk eden ve aylık dönemlerde lisanslı depo işletmelerine ödenen depolama ücretleri askı süreci boyunca ödenmeyecek. Bu düzenleme, lisanslı depoculuk sektöründe mali yükleri hafifletmeyi amaçlıyor.

Lisanslı depoculuk ücret tarifesinde belirlenen üzerinde veya ücret tarifesinde yer almayan hizmetler için ücret talep ve tahsil eden lisanslı depo işletmelerine 200 bin Türk Lirasından 1 milyon Türk Lirasına kadar para cezası verilecek. Bu ceza, depoculuk sektöründe haksız kazançların önüne geçmeyi hedefliyor.

Kapalı Pazar Yerleri ve Şirketler ile İlgili Düzenlemeler

3 Mayıs 2024 tarihinden önce kapalı pazar yerlerinde tesis edilen sınırlı ayni haklar ve kiracılık hakları, bu hakların kullanımı için öngörülen sürenin sonuna kadar geçerli olacak. Bu düzenleme, kapalı pazar yerlerinde faaliyet gösteren işletmelerin haklarını korumayı amaçlıyor.

Anonim ve limited şirketlerden en az sermaye tutarlarının altında kalanların intibakının sağlanması da öngörülüyor. Bu düzenleme, şirketlerin mali yapılarının güçlendirilmesini hedefliyor.

Fahiş Fiyat Artışı ve Stokçulukla Mücadele

Yeni kanun teklifi, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk eylemleri hakkında yapılan denetimlerin düzenlenmesi ile bu eylemler hakkında öngörülen idari para cezalarının artırılmasını içeriyor. Bu kapsamda, bir takvim yılı içinde en az üç kez idari para cezası uygulanan üretici, tedarikçi ve perakende işletmeleri iş yerleri altı güne kadar kapatılabilecek. Bu düzenlemeler, piyasa düzenlemeleri ve tüketici haklarının korunması açısından büyük önem taşıyor.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye'nin ticaret ve ekonomi düzenlemeleri açısından birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Kooperatif Bilgi Sistemi kayıt süresi uzatımı, Rekabet Kurulu ve TOBB ile ilgili düzenlemeler, lisanslı depoculuk ve kapalı pazar yerleriyle ilgili düzenlemeler, anonim ve limited şirketlerin sermaye intibakları, fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadele gibi birçok konuda önemli değişiklikler içeriyor. Bu yasalaşan kanun teklifi, Türkiye'nin ticaret düzenlemelerinde yeni bir dönemi başlatmayı hedefliyor.