Bolu vefat edenler.. 24 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

ZEYNETİ GÜLENÇ
Çakmaklar Mahallesi halkından, merhum Nazım GÜLENÇ ve merhume Muazzez GÜLENÇ’in kızları;
Cenazesi bugün Çakmaklar Mahallesi Camii’nde kılınacak, Cuma ve cenaze namazından sonra Çakmaklar mezarlığına defnedilecektir.
NAZİFE BAYKAL
Baltalı Köyü halkından;
Cenazesi bugün Cuma namazından sonra Baltalı Köyü mezarlığına defnedilecektir.
KADİR ÖZTÜRK
Cenazesi bugün Cuma namazından sonraDüzce Akçakoca Altunçay Köyü mezarlığına defnedilecektir.
ŞÜKRİYE BALÇIN
Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Sakarya Yorgalar Mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.