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Bolu vefat edenler.. 24 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 24 Mayıs 2024 Bugün 4 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 24 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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ZEYNETİ GÜLENÇ

Çakmaklar Mahallesi halkından, merhum Nazım GÜLENÇ ve merhume Muazzez GÜLENÇ’in kızları;

Cenazesi bugün Çakmaklar Mahallesi Camii’nde kılınacak, Cuma ve cenaze namazından sonra Çakmaklar mezarlığına defnedilecektir.

NAZİFE BAYKAL

Baltalı Köyü halkından;

Cenazesi bugün Cuma namazından sonra Baltalı Köyü mezarlığına defnedilecektir.

KADİR ÖZTÜRK

Cenazesi bugün Cuma namazından sonraDüzce Akçakoca Altunçay Köyü mezarlığına defnedilecektir.

ŞÜKRİYE BALÇIN

Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Sakarya Yorgalar Mezarlığına defnedilecektir.

24 May 2024 - 11:17 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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