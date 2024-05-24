- Olay Entrika

Saldırıya uğrayan Onur Akay'dan şok iddia

Türk Sanat Müziği sanatçısı Onur Akay, Balıkesir'de bir saldırıya uğradı.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Saldırıya uğrayan Onur Akay'dan şok iddia mask
Saldırıya uğrayan Onur Akay'dan şok iddia
Saldırıya uğrayan Onur Akay'dan şok iddia
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Türk Sanat Müziği'nin sevilen ismi ve magazin yazarı Onur Akay, Balıkesir'in Edremit ilçesinde şiddetli bir saldırıya maruz kaldı. Altınkum Mahallesi'nde yaşanan olayda, Akay'ın gözünde ciddi morluklar ve kaşında yaralar oluştu.

Saldırıya uğrayan Onur Akay'dan şok iddia

Kadir Doğulu Nedeniyle Saldırıya Uğradı

Akay, geç saatlerde bir arkadaşını ziyaret etmek için karavan parkına gittiği sırada, kendisine yumruk atan genç bir saldırgan tarafından hedef alındı. Saldırgan, ilk yumruğu "Kadir Doğulu için" attığını belirtti. Akay'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımların ardından bu saldırının gerçekleştiği düşünülüyor. İkinci yumruk ise "tarikat için" diyerek yapıldı.

Saldırıya uğrayan Onur Akay'dan şok iddia

Magazin Dünyasından Geçmiş Olaylar

Onur Akay, daha önce de benzer şiddet olaylarıyla karşılaşmış bir isim. Geçtiğimiz yıl iki kadın tarafından saldırıya uğrayan Akay, olayda bir dişini kaybetmişti. Magazinde geniş yer bulan bu olayların ardından, sanatçı yine benzer bir durumla karşı karşıya kaldı.Saldırıya uğrayan Onur Akay'dan şok iddia

Sağlık Durumu ve Yasal Süreç

Saldırı sonrası Akay, darp raporu alacağını ve yasal yollara başvuracağını belirtti. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ve polis ekipleri, sanatçıya ilk müdahalede bulundu. Akay, yaraların ciddiyetini anlamadan önce evine dönmeyi tercih etse de, sonrasında durumunun ciddiyetini fark etti.Saldırıya uğrayan Onur Akay'dan şok iddia

Sanat Dünyasından Destek Mesajları

Türk Sanat Müziği'nin divası Bülent Ersoy, yaşanan bu talihsiz olayın ardından Akay'ı arayarak moral verdi. Ersoy, kendi başından geçen acı tecrübeleri anlatarak, Akay'a destek çıktı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, saldırganın peşine düştü.Saldırıya uğrayan Onur Akay'dan şok iddia

# polis, destek, ziyaret

24 May 2024 - 11:25 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL