Saldırıya uğrayan Onur Akay'dan şok iddia

Türk Sanat Müziği'nin sevilen ismi ve magazin yazarı Onur Akay, Balıkesir'in Edremit ilçesinde şiddetli bir saldırıya maruz kaldı. Altınkum Mahallesi'nde yaşanan olayda, Akay'ın gözünde ciddi morluklar ve kaşında yaralar oluştu.

Kadir Doğulu Nedeniyle Saldırıya Uğradı

Akay, geç saatlerde bir arkadaşını ziyaret etmek için karavan parkına gittiği sırada, kendisine yumruk atan genç bir saldırgan tarafından hedef alındı. Saldırgan, ilk yumruğu "Kadir Doğulu için" attığını belirtti. Akay'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımların ardından bu saldırının gerçekleştiği düşünülüyor. İkinci yumruk ise "tarikat için" diyerek yapıldı.

Magazin Dünyasından Geçmiş Olaylar

Onur Akay, daha önce de benzer şiddet olaylarıyla karşılaşmış bir isim. Geçtiğimiz yıl iki kadın tarafından saldırıya uğrayan Akay, olayda bir dişini kaybetmişti. Magazinde geniş yer bulan bu olayların ardından, sanatçı yine benzer bir durumla karşı karşıya kaldı.

Sağlık Durumu ve Yasal Süreç

Saldırı sonrası Akay, darp raporu alacağını ve yasal yollara başvuracağını belirtti. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ve polis ekipleri, sanatçıya ilk müdahalede bulundu. Akay, yaraların ciddiyetini anlamadan önce evine dönmeyi tercih etse de, sonrasında durumunun ciddiyetini fark etti.

Sanat Dünyasından Destek Mesajları

Türk Sanat Müziği'nin divası Bülent Ersoy, yaşanan bu talihsiz olayın ardından Akay'ı arayarak moral verdi. Ersoy, kendi başından geçen acı tecrübeleri anlatarak, Akay'a destek çıktı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, saldırganın peşine düştü.