Serenay Sarıkaya'dan sosyal medyayı sallayan ayna pozu

Serenay Sarıkaya'nın Yeni Hayatı ve Sosyal Medya Tutkusu
Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte başrolünü üstlendiği ' Aile' dizisindeki başarılı performansıyla tanınan Serenay Sarıkaya, dizinin final yapmasının ardından kişisel ve profesyonel hayatında yeni bir döneme girdi.
Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesapları üzerinden hayranlarıyla sık sık iletişim kuran Sarıkaya, gezileri ve yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor.
Mardin Seyahati ve Sosyal Medya Paylaşımı
Geçtiğimiz günlerde Mardin'e bir gezi düzenleyen Serenay Sarıkaya, bu seyahatinden etkileyici kareler paylaşmayı ihmal etmedi.
Sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaştığı fotoğraflarla hayranlarını mest eden Sarıkaya, güzellik ve doğallık vurgusuyla ön plana çıktı.
Mardin'in tarihi ve kültürel atmosferi içinde çekilen bu özel fotoğraf, Sarıkaya'nın takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.