- Olay Entrika

Serenay Sarıkaya'dan sosyal medyayı sallayan ayna pozu

Serenay Sarıkaya, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinin büyük ilgisini çekmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme oturdu. "Dünyayı güzellik kurtaracak diyorlar. Var mı bu işle bir alakan?" yazılı paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Serenay Sarıkaya'dan sosyal medyayı sallayan ayna pozu mask
Serenay Sarıkaya'dan sosyal medyayı sallayan ayna pozu
Serenay Sarıkaya'dan sosyal medyayı sallayan ayna pozu
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Serenay Sarıkaya'nın Yeni Hayatı ve Sosyal Medya Tutkusu

Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte başrolünü üstlendiği ' Aile' dizisindeki başarılı performansıyla tanınan Serenay Sarıkaya, dizinin final yapmasının ardından kişisel ve profesyonel hayatında yeni bir döneme girdi.

Serenay Sarıkaya'dan sosyal medyayı sallayan ayna pozu

Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesapları üzerinden hayranlarıyla sık sık iletişim kuran Sarıkaya, gezileri ve yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor.

Serenay Sarıkaya'dan sosyal medyayı sallayan ayna pozu

Mardin Seyahati ve Sosyal Medya Paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde Mardin'e bir gezi düzenleyen Serenay Sarıkaya, bu seyahatinden etkileyici kareler paylaşmayı ihmal etmedi.Serenay Sarıkaya'dan sosyal medyayı sallayan ayna pozu

Sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaştığı fotoğraflarla hayranlarını mest eden Sarıkaya, güzellik ve doğallık vurgusuyla ön plana çıktı.

Serenay Sarıkaya'dan sosyal medyayı sallayan ayna pozu

Mardin'in tarihi ve kültürel atmosferi içinde çekilen bu özel fotoğraf, Sarıkaya'nın takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.
# Medya, aile

24 May 2024 - 11:49 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL