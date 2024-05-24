Serenay Sarıkaya'dan sosyal medyayı sallayan ayna pozu

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Serenay Sarıkaya'nın Yeni Hayatı ve Sosyal Medya Tutkusu

Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte başrolünü üstlendiği ' Aile' dizisindeki başarılı performansıyla tanınan Serenay Sarıkaya, dizinin final yapmasının ardından kişisel ve profesyonel hayatında yeni bir döneme girdi.

Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesapları üzerinden hayranlarıyla sık sık iletişim kuran Sarıkaya, gezileri ve yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor.

Mardin Seyahati ve Sosyal Medya Paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde Mardin'e bir gezi düzenleyen Serenay Sarıkaya, bu seyahatinden etkileyici kareler paylaşmayı ihmal etmedi.

Sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaştığı fotoğraflarla hayranlarını mest eden Sarıkaya, güzellik ve doğallık vurgusuyla ön plana çıktı.

Mardin'in tarihi ve kültürel atmosferi içinde çekilen bu özel fotoğraf, Sarıkaya'nın takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.