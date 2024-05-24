CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş: “Gölcük gelirlerinin Boluspor’a aktarılmasına devam edilmelidir”

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada Bolu kamuoyunun yakından takip ettiği Gölcük Tabiat Parkı'nın yeniden Bolu Belediyesi’ne tahsis edilmesi gerektiğini belirtti. Ateş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün tahsisi iptal etme kararını eleştirerek, park gelirlerinin Boluspor’a aktarılmasına devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Gölcük Tabiat Parkı’nın önemi

Ateş, konuşmasında Gölcük Tabiat Parkı’nın Bolu için büyük bir marka değeri taşıdığını ve bu değerin korunması gerektiğini söyledi. Parkın, 2040 yılına kadar Bolu Belediyesi’ne tahsis edilmiş olduğunu belirten Ateş, bu tahsis süresinin ani bir kararla iptal edilmesinin Bolu’ya büyük bir zarar verdiğini ifade etti.

Bolu için büyük haksızlık

“Bolu’muzun gözbebeği marka değerimiz Gölcük Tabiat Parkı, Bolu Belediyemize 2040 yılına kadar tahsis edilmişti. Parktan elde edilen gelirler, Boluspor’umuza aktarılıyordu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, kimseye bilgi vermeden bir gecede tahsisi iptal etti,” diyen Ateş, yapılan fesih işlemlerinin Bolu için büyük bir haksızlık olduğunu savundu.

Boluspor için gelir kaynağı

Ateş, Gölcük Tabiat Parkı’nın gelirlerinin Boluspor’a aktarılmasının devam etmesi gerektiğini belirterek, bu gelirlerin kulüp için önemli bir kaynak olduğunu vurguladı. “Gelirlerin Boluspor’a aktarılmasına devam edilmelidir. Bolulu hemşerilerimizin talebi bu yöndedir,” dedi.

Tahsisin yeniden verilmesi talebi

Ateş, Gölcük Tabiat Parkı’nın yeniden Bolu Belediyesi’ne tahsis edilmesi gerektiğini ve parkın yeni yapılanmalara açılmaması gerektiğini söyledi. “Gölcük Tabiat Parkı yeniden Bolu Belediyemize tahsis edilmelidir. Gölcük Tabiat Parkı asla yeni yapılanmaya açılmamalıdır,” ifadelerini kullandı. Ateş ayrıca, Bolu halkının bu konuda hassas olduğunu ve Gölcük Tabiat Parkı’nın Bolu Belediyesi tarafından yönetilmesi gerektiğini belirtti.