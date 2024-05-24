Bolu A101’ler de bu 23 Mayıs 2024 itibarıyla hafta sonu kaçırılmayacak fırsatlar

A101 Bolu Marketlerinde Elektrikli Mopet Fırsatı

Bolu’daki A101 marketlerinde harika bir fırsat sizleri bekliyor! Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped, sadece 27.990,00 TL fiyatıyla satışa sunuluyor. 45 km/h azami hız, 1500 W motor gücü ve 60V 20Ah batarya kapasitesiyle dikkat çeken bu mopedi kaçırmayın!

Müthiş Beyaz Eşya İndirimleri

A101 Bolu marketlerinde uygun fiyatlarla beyaz eşya fırsatları da sizleri bekliyor. SEG ST 283 / LF 2831 buzdolabı 7.999,00 TL, SEG DD 6196 derin dondurucu 9.999,00 TL ve SEG CM 1212 E çamaşır makinesi 13.499,00 TL fiyatla satışta. Ayrıca, SEG BM 6001 bulaşık makinesi 8.299,00 TL’ye alıcılarını bekliyor.

Mutfak ve Sofra Gereçleri

Paşabahçe'nin şık ve kullanışlı mutfak ürünleri de A101 Bolu marketlerinde yerini aldı. Patisserie kapaklı servis tabağı 199,00 TL, Pera kase seti 6'lı 149,00 TL ve Iconic kase 29,50 TL fiyatlarıyla mutfaklarınızı süsleyecek.

Küçük Ev Aletleri inanılmaz fiyata

Bolu A101'lerde elektrikli süpürge, çay makinesi, mikrodalga fırın gibi küçük ev aletlerinde de büyük indirimler var. Sinbo SVC-8610 torbasız cyclonic elektrikli süpürge 1.799,00 TL, Schafer çay makinesi 1.099,00 TL ve Samsung MS20A3010AL/TR mikrodalga fırın 2.999,00 TL’den satışa sunuluyor.

Bahçe ve Dış Mekan Ürünleri Mobilya Seçenekleri

A101 Bolu mağazalarında bahçe ürünlerinde de büyük indirimler mevcut. Aprilla AK 9907 sinek öldürücü raket 99,50 TL, Kale 20 L termos 599,00 TL ve bahçe sulama tabancası 90,00 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Evinizi yenilemek isteyenler için de harika fırsatlar var. Lizbon koltuk takımı ve Mila koltuk takımı, A101 Bolu marketlerinde 12.900,00 TL fiyatla satışa sunuluyor. Ayrıca Rio konsol 1.990,00 TL fiyatıyla alıcılarını bekliyor.

Elektrikli Araç ve Elektronik Ürünler

Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped: 27.990,00 TL

Onvo 65" Ultra HD Android 13 Smart LED TV (650V6000U): 16.499,00 TL

Toshiba 55" Ultra HD QLED Android TV (55QA4263DT/55): 18.999,00 TL

Toshiba 50" Ultra HD Smart TV (50UL2163DT/2/50UL2363DT): 12.999,00 TL

Onvo 42" Full HD Android 13 Smart LED TV (420V6000F): 6.599,00 TL

TCL 32GB Cep Telefonu (TCL 30 SE 3/32 GB): 2.599,00 TL

Piranha Kablosuz Kapı Zili: 149,00 TL

Piranha Kablolu Kulaklık: 179,00 TL

Piranha 9918 Akıllı Bileklik: 219,00 TL

Piranha Kablosuz Klavye + Mouse Set: 329,00 TL

Beyaz Eşya

SEG ST 283 / LF 2831 Buzdolabı (242 L Net Hacim): 7.999,00 TL

SEG DD 6196 6 Çekmeceli Derin Dondurucu (196 L Net Hacim): 9.999,00 TL

SEG CM 1212 E 12 kg Çamaşır Makinesi: 13.499,00 TL

SEG BM 6001 6 Programlı Bulaşık Makinesi: 8.299,00 TL

Goodwest GW 1812 Davlumbaz: 1.999,00 TL

Goodwest GW 1814 Beyaz Fırın: 3.999,00 TL

Goodwest GW 1813 Beyaz Cam Ocak: 1.999,00 TL

Goodwest Beyaz Cam Ankastre Set 3’lü: 5.999,00 TL

Küçük Ev Aletleri

Sinbo SVC-8610 Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge: 1.799,00 TL

Schafer Çaycı Kettle Çay Makinesi: 1.099,00 TL

Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi: 1.099,00 TL

Samsung MS20A3010AL/TR Mikrodalga Fırın: 2.999,00 TL

Sinbo STO-6723 Süt ve Kahve Köpürtücü: 99,50 TL

Aprilla AHD-2100 Saç Kurutma Makinesi: 399,00 TL

Aprilla ABS-1033 Dijital Banyo Baskülü: 199,00 TL

Aprilla 5 Başlıklı Saç Kurutma ve Şekillendirme Seti: 749,00 TL

Arzum AR 5040 Violetta Epilasyon Aleti: 459,00 TL

Kiwi KCC 4322 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 3.499,00 TL

Homend Steamwork 1167H Buhar Kazanlı Ütü: 2.199,00 TL

Flavel FLV 190 Stick 2 in 1 Dikey Süpürge: 899,00 TL

Müzik Aletleri

jWIN VL-8005 4/4 Çantalı Keman: 1.499,00 TL

SDP-90 88 Tuşlu Piyano: 7.499,00 TL

JDD-2023 Dijital Davul Seti: 7.499,00 TL

jWIN JTK-350 61 Tuşlu 5 Hassasiyetli Org: 3.999,00 TL

Oyuncaklar

Oyuncak İş Araçları 3'lü: 129,00 TL

Oyuncak Pilli Araçlar 2'li: 189,00 TL

Oyuncak Havuz Toplu El Arabası: 199,00 TL

Oyuncak Sürtmeli İnşaat Araçları: 79,00 TL

Oyuncak Uzaktan Kumandalı Araba: 249,00 TL

Oyuncak Eğitici Bloklar: 119,00 TL

Oyuncak Renkli Dinozor Seti: 69,50 TL

Oyuncak Fırt Fırt Araçlar 2'li: 189,00 TL

Oyuncak Şekil Şekil Bloklar: 119,00 TL

Oyuncak Mekik ve Uzay İpi: 289,00 TL

Colorful Memory Kutu Oyunu: 69,50 TL

Oyuncak Renkli Toplar: 199,00 TL

Oyuncak Pilli Tren Seti: 199,00 TL

Oyuncak Oto Yıkama Merkezi: 289,00 TL

Oyuncak Yazar Kasa: 259,00 TL

Ev Tekstili

Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Seti: 349,00 TL

Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Çarşaf Seti: 239,00 TL

Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Pike: 239,00 TL

Düz Stor Perde (150x200 cm): 399,00 TL

Zebra Stor Perde (150x200 cm): 549,00 TL

Ekstrafor Büzgülü Tül Perde (140x250 cm): 139,00 TL

Güneşlik Perde (140x250 cm): 169,00 TL

Buldan Koltuk Örtüsü (170x210 cm): 119,00 TL

Kurulama Bezi 2'li: 24,50 TL

Nakışlı Waffle Mutfak Peçetesi: 27,50 TL

Giyim ve İç Giyim

Silk&Blue Bayan Desenli Yarım Kollu Şortlu Pijama Takımı: 179,00 TL

Silk&Blue Bayan Dantel Detaylı Bato 2'li: 64,50 TL

Silk&Blue Bayan Beli Dantelli Hipster 2'li: 64,50 TL

Silk&Blue Bayan Soket Çorap 2'li: 29,50 TL

Silk&Blue Bayan Baskılı Slip 2'li: 54,50 TL

Mutfak ve Sofra Gereçleri

Çelik Termos (1.5 L): 399,00 TL

ROOC Çok Amaçlı Mutfak Makası: 32,50 TL

ROOC Renkli Bıçak 3'lü: 49,50 TL

Metal Saplı Plastik Servis Gereçleri: 34,50 TL

4 Parça Multimix Salata Seti: 109,00 TL

Plastik Pastacılık Ürünleri: 24,50 TL

Karma Plastik Ürünler: 32,50 TL

Emaye Sosluk Tava (16 cm): 155,00 TL

Mini Buzluk Çeşitleri: 27,50 TL

Kase (6 L): 29,50 TL

Baharat – Kavanoz Rafları ve Bulaşıklık: 179,00 TL

Renkli Metal Süzgeç: 99,50 TL

Yağ Sıçratmaz: 59,50 TL

Paşabahçe Patisserie Kapaklı Servis Tabağı: 199,00 TL

Paşabahçe Pera Kase Seti 6’lı: 149,00 TL

Paşabahçe Iconic Kase: 29,50 TL

Paşabahçe Marmelade Saklama Kabı: 22,50 TL

Paşabahçe Frezya Tatlı Tabağı: 19,50 TL

Renkli Cam Sunum Tepsisi ve Supla (33 cm): 49,50 TL

Renkli Cam Meyvelik (28 cm): 49,50 TL

Renkli Cam Kase (17,5 cm): 29,50 TL

Plastik Kılıflı Cam Matara (400 ml): 79,50 TL

Cam Sprey Yağlık (350 ml): 69,50 TL

Borosilikat Demlik (1 L): 169,00 TL

Borosilikat Tencere (2,2 L): 349,00 TL

Borosilikat Desenli Latte Bardağı: 49,50 TL

Karma Baharatlık Çeşitleri: 13,50 TL

Seramik Çerezlik Çeşitleri: 19,50 TL

Banyo Ürünleri

Katlanır Küvet (37 L): 399,00 TL

Katlanır Maşrapa (1,2 L): 39,50 TL

Katlanır Su Kovası (13 L): 139,00 TL

Katlanır Sele (27 L): 169,00 TL

Ev ve Depolama Ürünleri

6 Çekmeceli Saklama Dolabı (108x45x30 cm): 749,00 TL

15 Bölmeli Düzenleyici: 45,00 TL

Karma Plastik Askı Çeşitleri: 29,50 TL

Ayakkabı Kutusu: 59,50 TL

Bayan Ayakkabı Kutusu: 49,50 TL

Dekoratif Duvar Saati: 229,00 TL

Plastik Organizer Çeşitleri: 22,50 TL

Yapışkanlı Banyo Aksesuarları: 59,50 TL

Bahçe ve Dış Mekan Ürünleri

Aprilla AK 9907 Sinek Öldürücü Raket: 99,50 TL

Aprilla AK-9909 Sinek Öldürücü: 199,00 TL

Aprilla AK 9919 Sinek Öldürücü: 399,00 TL

Kale 20 L Termos: 599,00 TL

Kale 1 L Süprumug: 299,00 TL

Bahçe Sulama Tabancası: 90,00 TL

Otomatik Fonksiyonlu Bahçe Sulama Tabancası: 169,00 TL

Bahçe Sulama Tabancası Seti: 139,00 TL

Hortum/Musluk Bağlantı Seti: 55,00 TL

Bahçe Hortum Bağlantı Adaptörü: 17,50 TL

Bahçe Sulama Tabancası: 119,00 TL

Bahçe Hortum Adaptörü: 21,50 TL

Kiwi Budama Makası: 149,00 TL

Mobilya

Lizbon Koltuk Takımı: 12.900,00 TL

Mila Koltuk Takımı: 12.900,00 TL

Rio Konsol: 1.990,00 TL

Bolu’daki A101 marketlerinde bu harika indirimleri kaçırmayın! İhtiyacınız olan her şey, uygun fiyatlar ve kaliteli ürünlerle sizleri bekliyor. 23 Mayıs’tan itibaren geçerli olan bu fırsatları değerlendirmek için en yakın A101 mağazasına uğrayın.