Bolu TÜFAD’da tarihi seçim: İrfan Ulusan ve Cahit Çokşirin karşı karşıya!

Bolu Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD), önümüzdeki hafta düzenleyeceği kongrede yeni başkanını seçecek. Kongrede, mevcut başkan İrfan Ulusan ve dernek üyesi Cahit Çokşirin arasında kıyasıya bir yarış yaşanacak.
İrfan Ulusan: 12 yıllık tecrübe
TÜFAD'ın mevcut başkanı İrfan Ulusan, 2012 yılında başladığı görevini 12 yıldır sürdürüyor. Yeni dönemde de başkanlığa devam etmek isteyen Ulusan, deneyimini ve projelerini dernek üyelerine sunarak yeniden adaylığını açıkladı.
Cahit Çokşirin: Derneğin kurucu üyesi
Başkanlık için aday olan diğer isim ise derneğin kurucu üyelerinden Cahit Çokşirin. Uzun yıllar derneğin çeşitli yönetim kademelerinde görev alan Çokşirin, TÜFAD'ın geleceği için iddialı projeleriyle başkanlık yarışına katılıyor.
Yönetim listeleri oluşturuluyor
Her iki aday da seçim öncesinde yönetim listelerini oluşturma sürecine devam ediyor. İrfan Ulusan, mevcut yönetim ekibinin devamlılığına vurgu yaparken, Cahit Çokşirin ise yeni isimlerle derneği daha dinamik bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.
Antrenörlerin tercihi belirleyici olacak
Bolu'da dernek üyesi olan futbol antrenörleri, seçimli kongrede oy kullanarak tercihlerini belirleyecekler. İki aday da üyelere projelerini ve vizyonlarını aktarmak için çeşitli toplantılar düzenliyor.
Kongre detayları: Tarih ve yer
Seçimli kongre, önümüzdeki hafta Cumartesi günü saat 14:00'te Karaçayır'da bulunan Kamp Eğitim Binası'nda gerçekleştirilecek. Kongreye katılacak üyeler, burada hem adayları dinleyip hem de oy kullanma fırsatı bulacaklar.
Başkanlık yarışı ve gelecek vizyonu
Bu seçim, TÜFAD Bolu'nun geleceği açısından büyük önem taşıyor. İrfan Ulusan'ın devamlılık ve tecrübe mi, yoksa Cahit Çokşirin'in yenilikçi ve dinamik vizyonu mu kazanan olacak, bunu önümüzdeki hafta göreceğiz.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.