509 Bin TL’ye sıfır Ford Tourneo Courier müjdesi! Satışlar başladı! ÖTV muafiyetli araç alacaklar dikkat!

Türkiye'de otomobil fiyatları her geçen gün artıyor. Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarının yükselmesi, araç sahibi olmak isteyenlerin bütçelerini zorluyor. Özellikle ekonomik kriz, artan enflasyon, TL'nin değer kaybı ve döviz kuru nedeniyle otomobil fiyatlarında fahiş artışlar yaşanıyor. Bu durum, otomobil satın almak isteyenleri yeni çözümler aramaya yöneltiyor.

İkinci El Otomobil Fiyatları da Artışta

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış nedeniyle birçok kişi ikinci el otomobillere yöneliyor. Ancak bu talep, ikinci el otomobil fiyatlarının da yükselmesine sebep oldu. Vatandaşlar araç satın alabilmek için bankalardan taşıt kredisi çekmek zorunda kalıyor. Son bir yılda faiz oranlarının artması, taşıt kredilerinin de rekor seviyelere çıkmasına neden oldu. Bu da araç sahibi olmayı daha da zorlaştırdı.

Devletin ÖTV Muafiyeti Fırsatı

Bu zorluklar karşısında, vatandaşlar uygun fiyatlı araçlar arayışına giriyor. Devletin sunduğu ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) muafiyeti, bu anlamda büyük bir fırsat oluşturuyor. ÖTV muafiyetinden yararlanmak için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor. Örneğin, yüzde 40 ve üzeri engelli olup, bu engeli SGK'dan alınacak bir belge ile kanıtlayan vatandaşlar, devletin sağladığı ÖTV indiriminden faydalanabiliyor. Bu sayede sıfır araç sahibi olmak çok daha cazip hale geliyor.

ÖTV İndirimli Ford Tourneo Courier: 509 Bin TL

Türkiye'de geniş bir müşteri kitlesine sahip olan Ford, hafif ticari araç almak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Ford, ÖTV indirimli olarak Tourneo Courier modelini 509 bin 833 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkardı. Bu cazip fiyat, araç sahibi olmak isteyen birçok kişi için büyük bir avantaj sağlıyor.

Engelli Vatandaşlara Özel İndirimler

ÖTV muafiyetinden yararlanmak için yüzde 40 ve üzeri engelli olduğunu belgelemek gerekiyor. Bu şartı sağlayan vatandaşlar, Ford'un cazip fiyatlı Tourneo Courier modelini satın alabiliyor. Ford'un bu teklifi, hem ekonomik krizle mücadele eden vatandaşlar için hem de engelli bireyler için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Ford Tourneo Courier Özellikleri

Ford Tourneo Courier, geniş iç hacmi, konforlu sürüşü ve modern tasarımı ile dikkat çekiyor. Araç, aileler ve küçük işletmeler için ideal bir tercih. Yakıt verimliliği yüksek olan bu model, düşük işletme maliyetleri ile de kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Ayrıca, güvenlik özellikleri ve teknolojik donanımları ile de ön plana çıkıyor. Ford Tourneo Courier, hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için mükemmel bir seçenek.

ÖTV İndirimli Araç Alım Süreci

ÖTV indiriminden faydalanarak araç satın almak isteyenlerin öncelikle SGK'dan gerekli belgeleri temin etmesi gerekiyor. Bu belgeler ile birlikte yetkili Ford bayilerine başvuran vatandaşlar, indirimli fiyatlardan yararlanabiliyor. Ford, müşterilerine bu süreçte gerekli tüm desteği sağlıyor ve işlemlerin hızlı bir şekilde tamamlanmasına yardımcı oluyor.

Ford Tourneo Courier Satışları Başladı

Ford'un ÖTV indirimli Tourneo Courier modeli, 509 bin 833 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Bu fırsat, hem engelli vatandaşlar hem de uygun fiyatlı araç arayışında olanlar için büyük bir müjde niteliğinde. Ford'un sunduğu bu cazip teklif, otomobil piyasasındaki yüksek fiyatlar karşısında önemli bir alternatif oluşturuyor.

Bu avantajlı fırsattan yararlanmak isteyenler, gerekli belgeleri temin ederek Ford bayilerine başvurabilirler. Ford Tourneo Courier, sunduğu geniş iç hacim, konforlu sürüş, güvenlik ve teknolojik donanımları ile kullanıcıların beğenisini kazanacak bir model. ÖTV indirimli olarak sunulan bu araç, 509 bin 833 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Bu fırsatı kaçırmamak için hemen Ford bayilerine başvurun ve Tourneo Courier'in keyfini çıkarın.