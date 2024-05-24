Bodrum FK – Çorum FK play-off yarı final maçı ne zaman, saat kaçta?  Bodrum FK – Çorum FK maçı hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig yükselme Play-Off heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İlk turdaki çekişmeli mücadelelerin ardından, şimdi sıra 2. Tur ikinci maçında. Bodrum FK ve Çorum FK takımları, Süper Lig'e bir adım daha yaklaşmak için sahaya çıkacaklar. İlk maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı, bu nedenle bu maçın önemi büyük.

Maçın yayın bilgileri

Bodrum İlçe Stadı'nda bugün saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşma, TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Maçın hakemi Zorbay Küçük olacak ve yardımcıları Furkan Ürün ile Murat Altan görev alacak.

İki takımın bu sezondaki karşılaşmaları

Bu sezon toplamda üç kez karşı karşıya gelen Bodrum FK ve Çorum FK, büyük bir rekabete sahne oldu. Play-Off'taki ilk maç 1-1 sonuçlanırken, sezon içindeki maçlarda Bodrumspor ilk maçı 2-1 kazanmış, ikinci maçı ise aynı skorla Çorumspor kazanmıştı. Bu nedenle, bu maçın sonucu merakla bekleniyor.

İsmet Taşdemir’den taraftara çağrı

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, rövanş maçı öncesi taraftarlara çağrıda bulundu. Taşdemir, "Bu maçların zorluğu çok yüksek. Avantajlı bir skorla buraya gelmedik. İlk yarısı berabere biten, ikinci yarısını oynayacağımız bir müsabaka olarak görüyoruz. Finalde oynamak istiyoruz ama karşımızda da finalde en az bizim kadar olmak isteyen bir takım var," dedi.

Çorum FK'nin başarısı ve hedefleri

Çorum FK, bu sezon büyük bir başarıya imza atarak 1. Lig'e çıkmayı başardı ve şimdi hedefleri Süper Lig'e yükselmek. Teknik direktör ve oyuncular, bu kritik maçta en iyi performanslarını sergilemek için hazır olduklarını belirttiler. Taraftarların coşkusu ve desteği ise takım için büyük bir motivasyon kaynağı oldu.

Sonuç ve sonraki aşama

Bodrum FK - Çorum FK maçının galibi, Sakaryaspor ile karşılaşacak ve Süper Lig'e bir adım daha yaklaşacak. Süper Lig'e yükselme mücadelesinde bu maç, her iki takım için de büyük bir önem taşıyor.