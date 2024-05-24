Dörtdivan ve Gerede’de devam eden ve tamamlanan projeler incelendi…

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Dörtdivan ve Gerede ilçelerinde devam eden ve tamamlanan projeleri yerinde incelemek üzere bölgeyi ziyaret etti. Vali Kılıç, gençlik merkezinden köprü çalışmalarına, arazi toplulaştırmadan tarla içi geliştirme hizmetlerine kadar pek çok projeyi değerlendirdi.

Gençlerin yeni adresi

Vali Kılıç, Dörtdivan’da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Dörtdivan Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Burada gençlere sunulan spor ve kültürel etkinlikler hakkında bilgi alan Kılıç, merkezin gençlerin gelişimine önemli katkılar sağladığını vurguladı. Gençlik merkezi, bölgedeki gençlerin sosyal ve fiziksel gelişimini desteklemek için birçok imkan sunuyor.

Yayalar Köyü bağlantı köprüsü

Vali Kılıç, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Yayalar Köyü bağlantı köprüsü inşaatını da yerinde inceledi. Bu köprü, Yayalar köyü başta olmak üzere Çardak, Kuruca ve Kılıçlar köyleri ile Merkez Deveciler Mahallesi’nin ulaşımını kolaylaştıracak. Projenin tamamlanmasıyla bölgedeki köyler arasındaki ulaşımın daha güvenli ve hızlı olması hedefleniyor.

Sayık Köprüsü genişletme projesi

Dörtdivan’daki bir diğer önemli proje olan Sayık Köprüsü genişletme çalışmaları da Vali Kılıç’ın incelemeleri arasında yer aldı. Sorkun, Aşağısayık, Yukarısayık, Aşağıdüğer ve Yukarıdüğer köyleri ile Bünüş köyünün kullandığı grup yolunda bulunan bu köprünün genişletilmesiyle bölgedeki ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme

Vali Kılıç, Dörtdivan ve Gerede ilçelerindeki arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme projelerini de yerinde inceledi. DSİ 53. Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bu çalışmalar, toplamda 57 köyü kapsıyor. Toplulaştırma çalışmaları sayesinde tarım alanlarının daha verimli kullanılması ve bölgedeki tarımsal üretimin artırılması hedefleniyor.

Drenaj kanalları ve taş toplama

Arazi toplulaştırma kapsamında yürütülen drenaj kanalları ve taş toplama çalışmaları da Vali Kılıç’ın incelemeleri arasında yer aldı. Bu projeler, tarımsal arazilerin su yönetimini iyileştirirken, taşlardan arındırılmasıyla da ekim alanlarının verimliliğini artıracak. Kılıç, bu çalışmaların bölge tarımına sağlayacağı uzun vadeli katkılar üzerinde durdu.

Projelerin bölgeye katkıları

Vali Kılıç, ziyaretleri sırasında projelerin bölgeye sağlayacağı faydaları vurguladı. Tamamlanan projelerin Bolu, Dörtdivan ve Gerede ilçelerine önemli katkılar sunacağını belirten Kılıç, tarım ve ulaşım altyapısının güçlenmesiyle bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ivme kazandıracağını ifade etti.

Ziyaret esnasında gelecekte hayata geçirilecek projeler hakkında da bilgi alan Vali Kılıç, yeni projelerin planlamalarının titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Bolu’nun kalkınması için yapılacak yeni yatırımların, bölgenin genel gelişimine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte Bolu, Dörtdivan ve Gerede, hem tarımda hem de ulaşımda modern altyapıya sahip olacak.