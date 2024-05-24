CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş’in sokak hayvanlarını uyutma kanunu tepkisi

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, sokak hayvanlarının uyutulmasını öngören kanun teklifine sert tepki gösterdi. Ateş, hükümeti insancıl çözümler üretmeye ve kısırlaştırma seferberliği başlatmaya çağırdı.

Sokak hayvanlarına uyutma kanunu tepkisi

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, hükümetin Meclis'e sunmayı planladığı sokak hayvanlarının uyutulmasını içeren kanun teklifine karşı çıkarak, bu yasanın bir ölüm fermanı olduğunu belirtti. Ateş, "Bu kanun teklifi sokak hayvanlarının sorununu çözmek yerine onların ölümüne yol açacaktır. Hükümete çağrıda bulunuyoruz, ülke genelinde hızla kısırlaştırma seferberliğini başlatın" dedi.

Kısırlaştırma seferberliği şart

Ateş, sokak hayvanlarının uyutulmasının artan popülasyona çözüm olmayacağını vurguladı. Bu yöntemlerin insancıl olmadığını belirterek, “Yıllardır pek çok kurum çözüm için çalıştı, 2019 yılında Meclis Hayvan Hakları Komisyonu’nda siyasi partiler somut öneriler üzerinde anlaşmıştı. Şimdi ise iktidar aceleyle bir ölüm fermanı imzalamaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Bakımevi ve kısırlaştırma merkezlerinin önemi

Ateş, toplum sağlığı ve güvenliği ile sokak hayvanlarının korunması için vicdani ve rasyonel çözümler gerektiğini belirtti. "Hızla kısırlaştırma ve üretimin tam kontrolü sağlanmalıdır. Bunun için tüm illerimizde bakımevi ve kısırlaştırma merkezleri kurulmalıdır. Kamu harcamalarında israf edenler bize bütçe kısıtlarından bahsetmesinler" dedi.

Denetimler ve çip sistemi

Ateş, üretim, satış, ithalat ve internet üzerinden yapılan üretim ve satışların sıkı denetim ve cezalarla kontrol altına alınması gerektiğini belirtti. Ayrıca çip sisteminin Bakanlıkça sıkı takibinin sağlanması gerektiğini vurguladı. "Üretim, satış, ithalat, merdiven altı üretim ve internette üretim ve satış gibi diğer kaynaklar da denetim ve cezayla kontrol altına alınmalıdır" dedi.

Diğer ülkelerin örnekleri

Ateş, sokak hayvanlarını uyutma yöntemini uygulayan ülkelerde her yıl milyonlarca hayvanın öldüğüne dikkat çekti. TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı’nın Avrupa’dan 7 ülkeyi incelediğini belirtti. "Komşu Yunanistan, kısırlaştırma ve geri bırakma seferberliği ile epey yol aldı. Hollanda ise uzun zamandır ‘Topla, Kısırlaştır, Aşıla ve Geri Gönder’ programını uyguluyor" diye konuştu.

Türkiye için uygulanabilir çözümler

Ateş, Türkiye'nin bu tür programları uygulayabilecek maddi güce sahip olduğunu belirtti. "Biz de bunu başarabilecek maddi güçte bir ülkeyiz. Üstelik sokak hayvanlarıyla ortak yaşam deneyimi ve onların yaşamına saygıyı içeren manevi değerleri olan bir toplumuz" diyerek, Türkiye'nin sokak hayvanları konusunda insancıl çözümler üretme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.