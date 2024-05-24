Sokak hayvanları tasarısında Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nden ötanazi değil yaşam hakkı

Veteriner hekimlerden ortak açıklama

Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve 56 veteriner hekim odası, sokak hayvanları yasa tasarısının hazırlanırken meslek odalarının görüşlerinin alınmadığını belirterek, tasarının bilimsellikten uzak olduğunu ve uygulanmasının mümkün olmadığını vurguladı. Ortak açıklamada, "Yasalar öldürmez, yaşatır; meslek yeminimize bağlı kalacağız, yaşatacağız!" ifadelerine yer verildi.

5199 Sayılı Hayvan Koruma Kanunu’nun önemi

2004 yılında yürürlüğe giren 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanununun, sahipsiz hayvanların insani olmayan yöntemlerle yok edilmesinin önüne geçerek, yerel yönetimlere hayvanların tedavisi, rehabilitasyonu ve kısırlaştırılması sorumluluğunu yüklediği belirtildi. Ancak yerel yönetimlerin, bu yükümlülüklerini yerine getirmekte yetersiz kaldığı ifade edilen açıklamada seçim dönemlerinde hatırlanan sokak hayvanlarının, çoğu zaman veteriner hekimlerin omuzlarına bırakıldığı kaydedildi.

Yeni yasa tasarısına eleştiriler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan yasa tasarısının TBMM'ye sunulması bekleniyor. Ancak veteriner hekimler, tasarının sahipsiz hayvanların itlafına yol açabileceğini ve bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade ediyor. Tasarıda yer alan ötanazi uygulamasının, hayvan refahına uygun olmadığını belirten hekimler, ötanazinin sadece veteriner hekimler tarafından uygulanabileceğini ve sağlıklı hayvanlara uygulanmasının etik olmadığını vurguladı.

Ötanazi ve veteriner hekimlerin etik ilkeleri

Veteriner hekimlerin, aldıkları eğitim ve meslek yemini gereği hayvanların tedavisini ve refahını sağlamakla yükümlü oldukları belirtilen açıklamada “Ötanazi, sadece acının ve ağrının hafifletilemediği durumlarda tıbbi gerekçelerle uygulanabilir. Ancak tasarıda yer alan ötanazi uygulaması, sağlıklı hayvanların katledilmesi anlamına gelir ve bu durum veteriner hekimler açısından etik değildir” denildi.

Sahipsiz hayvanlar için çözüm önerileri

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, sahipsiz hayvanların itlafına karşı çıkarak, çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaştı. Büyükşehir belediyelerinde Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlığı ve diğer belediyelerde Veteriner İşleri Müdürlüğü kurulması gerektiğini belirten birlik, sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması ve aşılanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, sahiplendirmenin özendirilmesi ve hayvan sahiplerine ciddi yaptırımlar uygulanması gerektiği belirtildi.

Veteriner hekimlere sorulmadan hazırlanan tasarı

Veteriner hekimler, yasa tasarısının son haline gelmeden önce, uygarlığın ilk zamanlarından beri insanlarla birlikte yaşayan kedi ve köpeklerin korunması için görüşlerinin alınmasını talep etti. Hekimler, hayvan refahının sağlanması ve sokak hayvanlarının insani yöntemlerle kontrol altına alınması gerektiğini belirtti.

Veteriner hekimler, sokak hayvanları yasa tasarısına karşı çıkarak, sokak hayvanlarının itlafının kabul edilemez olduğunu ve yasa tasarısının son haline gelmeden önce görüşlerinin alınmasını talep etti.