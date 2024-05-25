Ünlü ekonomistten altın ve gümüş için şok açıklamalar

Yatırımcıların ve yatırım yapmak isteyenlerin favori ekonomi uzmanı Tunç Şatıroğlu yine çok önemli yatırım tavsiyelerinde bulundu. Bugünün konusu ise altın ve gümüşdü piyasaların epey hareketli olduğundan bahseden Şatıroğlu Amerikan Merkez Bankasının tutanakları açıklamasının ardından yapılması gerekenler ile ilgili tavsiyelerde bulundu. Altın ve gümüşün altını çizdi.

Uzman ekonomist Tunç Şatıroğluna göre altına dikkat edilmesi gerekiyor işte o açıklamaları. “FET tutanaklarından sonra piyasaya bakacağız. Belki bir alım fırsatı olacak. Altın ve gümüş almak isteyenler için tetikte olun diyorum. Altında bugün biraz yukarıdan geri geliş var.

İyi, yani iyi derken bir düzeltme olması biraz geri çekilip ondan sonra daha güçlü gitmesini bekleriz. Daha iyi olur, piyasa açısı haklı olur. İki gündür düşüyor, bugün biraz daha fazla düştü. O yüzden yeni alım önermiyoruz şu anda. Yarın duruma bakacağız.” Dedi

Gümüş içinde tavsiyelerde bulunan ünlü ekonomist Şatıroğlu cümlelerine şu sözler ile devam etti. “Gümüşte de benzer bir hareket var. Orada da negatif huysuzluk var. Orada da yarın duruma bakacağız. Sadece şu anda iğne alım önermiyoruz. Yataylık var.” Diyerek önümüzde günlerde net bir veri görmeden gümüş alım-satım önermediği tavsiyelerinde bulundu.

Ünlü ekonomi uzmanı Şatıroğlu kendisine gelen soruları da şu cümleler ile yanıtladı. “Bana bu konuda çok sorular geliyor. Yani genel anlamda şöyle söyleyeyim, bana bir sürü şeyler soruluyor. Hocam çok çıktı, satalım. Hocam çıktı ama çıkamıyor, yatay gidiyor, satalım mı? Bu kadar çıktığı yerde biraz satmak, kar realizasyonu yapmak fena olmaz mı? İşte çok çıktı, ne düşünüyorsunuz? Şimdi düzeltme olabilir mi? Herkese aynı cevabı veriyorum. Göstergeler satı göstermeden ben satış önermiyorum” dedi.

Özetle ünlü ekonomist şuan bir alım satım önermiyor Amerikan Merkez Bankasından gelecek verilere göre tahminlerini paylaşacağını söyleyen uzmanımız altın ve gümüşün her an düşebileceğinden bahsederken tetikte olunması gerektiğini de belirtiyor.