2024 Kurban Bayramı'nda kurbanlık nasıl taşınır? Kurbanlık seçiminde nelere dikkat etmelisiniz?

Tarım ve Orman Bakanlığı kurbanlık seçiminde, hayvanın sağlıklı, kayıtlı ve kulak küpesi bulunması gerektiği gibi, veteriner sağlık raporu veya hayvan pasaportunun olmasının da önem taşıdığını bildirdi. Özellikle erkek ve yaşını doldurmuş hayvanların tercih edilmesi, gebe veya damızlık niteliği taşıyan dişi hayvanların ise kurbanlık olarak seçilmemesi gerektiği de kurallar arasında…

Hayvan sevkleri için yeni kurallar

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan sevkleri için yeni kurallar belirledi. Hayvan refahını korumak ve bulaşıcı hastalıkları önlemek için dikkat edilmesi gerekenler haberimizde.

Kurbanlık taşıma araçlarının temizliği ve dezenfeksiyonu

Kurbanlık hayvanların sevkiyatında kullanılacak araçların temizliği ve dezenfeksiyonu büyük önem taşıyor. Nakil öncesi ve sonrası il ve ilçe tarım müdürlüklerince gerçekleştirilen bu işlemler, hayvan refahının sağlanması ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla yapılıyor. Taşıma sırasında hayvanların yaralanmaması veya gereksiz acı çekmemesi için aşırı yükleme yapılmamalı ve uygun taşıma araçları kullanılmalıdır.

Veteriner kontrolleri ve sağlık raporları

Kurbanlık hayvanların sevkiyatında veteriner kontrolleri hayati bir rol oynar. Resmi veteriner hekimler tarafından yapılan muayeneler sonucunda, sağlıklı bulunan hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenir ve iller arası nakline izin verilir. Veteriner sağlık raporu olmadan yapılan sevkiyatlar ise cezai işleme tabi tutulur. Bu uygulama, hayvan refahının korunması ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla yapılmaktadır.

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) önlemleri

Özellikle KKKA'nın görüldüğü bölgelerde, kurbanlık hayvanların keneler yönünden detaylı bir şekilde muayene edilmesi gerekmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu muayeneler sonucunda gerekli tedbirlerin alınmasını ve sevkiyat işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Hayvan pazarları ve canlı hayvan borsalarında kurbanlık hayvan alım satımı bu kurallara uygun olarak yapılmalıdır.

Trakya ve şap hastalığı önlemleri

Trakya bölgesinin şap hastalığından arınmışlık statüsünün korunması amacıyla, bu bölgeye şap ve koyun-keçi vebası hastalığına duyarlı hayvan sevki yasaklanmıştır. İstanbul'un Avrupa yakasındaki belirlenmiş hayvan satış ve kesim yerleri hariç, bölgeye giriş ve geçiş yollarında denetimler artırılacaktır. Bu önlemler, bölgenin hastalıklardan korunması ve hayvan sağlığının güvence altına alınması amacıyla alınmıştır.

Kurbanlık alımında sağlık ve kayıt kontrolü

Kurbanlık hayvan alırken, hayvanın sağlıklı ve kayıtlı olmasına dikkat edilmesi önemlidir. Kulak küpesi, veteriner sağlık raporu veya hayvan pasaportunun bulunması gerekmektedir. Bu belgeler, hayvanın sağlık durumunu ve nakil şartlarını doğrulamak için gereklidir. Ayrıca, kurbanlık hayvanların yaşını doldurmuş ve öncelikle erkek olması tercih edilmelidir. Gebe veya damızlık niteliği taşıyan dişi hayvanların kurbanlık olarak seçilmemesi gerekmektedir.

Bulaşıcı hastalık durumunda bildirim zorunluluğu

Kurbanlık hayvan satış yerlerinde bulaşıcı hastalık veya sebebi belli olmayan hayvan ölümleri görüldüğünde, bu durumun derhal bölgenin mülki idare amirine veya tarım ve orman il/ilçe müdürlüklerine bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirimler, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek ve halk sağlığını korumak amacıyla yapılmalıdır.