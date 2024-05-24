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Bolu Dağı'nda korkunç kaza! Virajı alamayınca su kanalına uçtu!

Bolu Dağı Karanlıkdere mevkiinde meydana gelen kazada, virajı alamayan otomobil su kanalına girerek ters döndü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yaralandı ve trafik akışı geçici olarak tek şeritten sağlandı.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu Dağı'nda korkunç kaza! Virajı alamayınca su kanalına uçtu! mask
Bolu Dağı'nda korkunç kaza! Virajı alamayınca su kanalına uçtu!
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Kaza Nasıl Meydana Geldi?

Düzce’de meydana gelen kazada, virajı alamayan bir otomobil ters döndü. Olay, Bolu Dağı Karanlıkdere mevkiinde gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, Düzce’den Bolu yönüne doğru seyir halinde olan E. A. idaresindeki 34 PY 915 plakalı Ford marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalına girdi ve ters döndü. Kazanın ardından olay yerine hızla itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bolu Dağı'nda korkunç kaza! Virajı alamayınca su kanalına uçtu!

Sürücü Yaralandı

Kazada, araç sürücüsü E. A. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi bulunmamakta.

Trafik Akışı Nasıl Etkilendi?

Kaza nedeniyle olay yerinde trafik akışı tek şeritten sağlandı. Trafik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle araç kısa sürede kaldırıldı ve yol tekrar normal seyrine döndü. Kaza nedeniyle yaşanan kısa süreli trafik aksaklığı, ekiplerin yoğun çabasıyla giderildi.

Bolu Dağı'nda korkunç kaza! Virajı alamayınca su kanalına uçtu!

İnceleme Başlatıldı

Kazanın meydana gelme sebeplerini araştırmak üzere inceleme başlatıldı. Elde edilen ilk bilgilere göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kazanın ana nedeni olarak görülmekte. Ancak, detaylı incelemeler sonucu kesin nedenler belirlenecek.

# kaza, trafik, araç, düzce, otomobil

24 May 2024 - 14:52 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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