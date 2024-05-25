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Bankalardan büyük faiz hamlesi! 100 Bin liraya en çok getiriyi ING, TEB, Fibabanka, Garanti BBVA, YapıKredi, Enpara.com’mu sağlıyor? İşte dataylar…

Mevduat faizlerindeki son durum: 100 bin liranız varsa hangi bankada en yüksek getiriyi elde edebilirsiniz? İşte güncel faiz oranları ve uzman görüşleri haberimizde…

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
Bankalardan büyük faiz hamlesi! 100 Bin liraya en çok getiriyi ING, TEB, Fibabanka, Garanti BBVA, YapıKredi, Enpara.com’mu sağlıyor? İşte dataylar… mask
Bankalardan büyük faiz hamlesi! 100 Bin liraya en çok getiriyi ING, TEB, Fibabanka, Garanti BBVA, YapıKredi, Enpara.com’mu sağlıyor? İşte dataylar…
Bankalardan büyük faiz hamlesi! 100 Bin liraya en çok getiriyi ING, TEB, Fibabanka, Garanti BBVA, YapıKredi, Enpara.com’mu sağlıyor? İşte dataylar…
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Ekonomik Durgunlukta Mevduat Faizleri Ne Anlama Geliyor?

Merkez Bankası'nın son verilerine göre, mevduat faiz oranlarındaki dalgalanmalar ekonomik dengeyi doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, bu değişikliklerin tasarruf sahipleri ve yatırımcılar üzerindeki etkilerini değerlendiriyor. Geçtiğimiz hafta yüzde 68 civarında dengelenen 1-3 aylık mevduat faizleri, şimdi yüzde 68,2'ye yükseldi. Peki, hangi bankalar en yüksek mevduat faizini sunuyor? 100 bin liranın 32 günlük getirisi ne kadar olacak? İşte güncel mevduat faiz oranları...

Bankalardan büyük faiz hamlesi! 100 Bin liraya en çok getiriyi ING, TEB, Fibabanka, Garanti BBVA, YapıKredi, Enpara.com’mu sağlıyor? İşte dataylar…

En Yüksek Faizi Sunan Bankalar

ING (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %54

Vade: 32 Gün

Net Kazanç: 4.367,21 TL

Vade Sonu Tutar: 104.367,21 TL

ING'nin standart vadeli hesabı, %54 faiz oranı ile yatırımcılara cazip bir getiri sunuyor. 100 bin lira yatıran bir müşteri, 32 gün sonunda 4.367,21 TL kazanç sağlıyor.Bankalardan büyük faiz hamlesi! 100 Bin liraya en çok getiriyi ING, TEB, Fibabanka, Garanti BBVA, YapıKredi, Enpara.com’mu sağlıyor? İşte dataylar…

TEB (Marifetli Hesap)

Faiz Oranı: %56

Vade: 32 Gün

Net Kazanç: 4.528,96 TL

Vade Sonu Tutar: 104.528,96 TL

TEB'in marifetli hesabı, %56 faiz oranıyla 32 günlük vadede en yüksek getiriyi sunuyor. 100 bin lira yatıran bir müşteri, vade sonunda 4.528,96 TL net kazanç elde ediyor.Bankalardan büyük faiz hamlesi! 100 Bin liraya en çok getiriyi ING, TEB, Fibabanka, Garanti BBVA, YapıKredi, Enpara.com’mu sağlıyor? İşte dataylar…

Fibabanka (Kira Hesap)

Faiz Oranı: %54

Vade: 32 Gün

Net Kazanç: 4.367,21 TL

Vade Sonu Tutar: 104.367,21 TL

Fibabanka'nın kira hesabı, %54 faiz oranıyla ING'ye benzer bir getiri sağlıyor. 32 gün sonunda, 100 bin lira yatıran bir müşteri 4.367,21 TL kazanç elde ediyor.

Diğer Bankaların Faiz Oranları

Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %51

Vade: 32 Gün

Net Kazanç: 4.124,59 TL

Vade Sonu Tutar: 104.124,59 TL

Garanti BBVA'nın e-vadeli hesabı, %51 faiz oranı sunarak, 32 günlük vadede 4.124,59 TL kazanç sağlıyor.Bankalardan büyük faiz hamlesi! 100 Bin liraya en çok getiriyi ING, TEB, Fibabanka, Garanti BBVA, YapıKredi, Enpara.com’mu sağlıyor? İşte dataylar…

YapıKredi (Dönüşüm Hesabı TL)

Faiz Oranı: %47

Vade: 32 Gün

Net Kazanç: 3.801,09 TL

Vade Sonu Tutar: 103.801,09 TL

YapıKredi'nin dönüşüm hesabı, %47 faiz oranı ile 32 gün sonunda 3.801,09 TL kazanç sunuyor.

Enpara.com (Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %41

Vade: 32 Gün

Net Kazanç: 3.315,85 TL

Vade Sonu Tutar: 103.315,85 TL

Enpara.com'un vadeli hesabı, %41 faiz oranı ile 32 günlük vadede 3.315,85 TL kazanç sağlıyor.Bankalardan büyük faiz hamlesi! 100 Bin liraya en çok getiriyi ING, TEB, Fibabanka, Garanti BBVA, YapıKredi, Enpara.com’mu sağlıyor? İşte dataylar…

Mevduat Faizlerinin Ekonomik Önemi

Mevduat faiz oranlarındaki değişiklikler, ekonominin genel sağlığı hakkında önemli sinyaller verir. Yüksek faiz oranları, tasarruf sahiplerini daha fazla birikim yapmaya teşvik ederken, düşük faiz oranları tüketimi ve yatırımı artırabilir. Merkez Bankası'nın faiz politikaları, ekonomik büyüme, enflasyon ve istihdam gibi faktörler üzerinde doğrudan etkili olabilir.

Yatırımcılar İçin Stratejiler

Yatırımcılar, mevduat faiz oranlarını dikkate alarak birikimlerini en iyi şekilde değerlendirebilirler. Kısa vadeli mevduat hesapları, özellikle piyasalardaki belirsizlik dönemlerinde güvenli bir liman olarak görülür. Uzun vadeli yatırım planları ise daha yüksek risk toleransı olan yatırımcılar için uygun olabilir.

25 May 2024 - 14:00 - Ekonomi

Mahreç  Sadiye Dura

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