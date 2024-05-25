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Yeniçağa'da coşkulu Kur'an kursu yıl sonu etkinliği! Minikler sahne aldı

Yeniçağa'da düzenlenen 4-6 yaş grubu Kur'an kursu yıl sonu etkinliği, Kur'an tilaveti, ilahiler ve şiirlerle coşkulu anlara sahne oldu. Protokol ve halkın yoğun ilgi gösterdiği programda öğrencilere ve hocalara hediyeler takdim edildi.

Anadolu Ajansı
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Yeniçağa'da coşkulu Kur'an kursu yıl sonu etkinliği! Minikler sahne aldı mask
Yeniçağa'da coşkulu Kur'an kursu yıl sonu etkinliği! Minikler sahne aldı
Yeniçağa'da coşkulu Kur'an kursu yıl sonu etkinliği! Minikler sahne aldı
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Yeniçağa'da Miniklerin Kur'an Kursu Yıl Sonu Şöleni

Yeniçağa Müftülüğü tarafından düzenlenen 4-6 yaş grubu Kur'an kursu yıl sonu etkinliği, coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Yaşar Çelik Kapalı Spor Salonu'nda yapılan etkinlik, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Minik öğrencilerin Kur'an tilaveti, salonda duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu.

Yeniçağa'da coşkulu Kur'an kursu yıl sonu etkinliği! Minikler sahne aldı

Öğrencilerden İlahiler ve Şiirler

Etkinlikte öğrenciler, ilahiler ve şiirler okuyarak izleyenleri büyüledi. Miniklerin seslendirdiği kısa sureler ve ilahiler, etkinliğe katılanlardan büyük alkış aldı. Çocukların sahne performansı, hem aileleri hem de diğer katılımcıları duygulandırdı.Yeniçağa'da coşkulu Kur'an kursu yıl sonu etkinliği! Minikler sahne aldı

Öğretmen ve Öğrencilere Hediye Takdimi

Programın ilerleyen saatlerinde Kur'an kursu hocalarına ve öğrencilere hediye takdim edildi. Hocaların ve öğrencilerin emekleri, takdim edilen hediyelerle taçlandırıldı. Hediye töreni, etkinliğin en dikkat çekici anlarından biri oldu.Yeniçağa'da coşkulu Kur'an kursu yıl sonu etkinliği! Minikler sahne aldı

Protokol ve Halktan Yoğun İlgi

Yeniçağa Kaymakamlığı'na vekalet eden Gerede Kaymakamı Fatih Kaya, Bolu Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Bahattin Öztoprak etkinliğe katılan önemli isimler arasındaydı. Ayrıca, etkinlik vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Salonu dolduran izleyiciler, etkinliği büyük bir ilgi ve coşkuyla takip etti.Yeniçağa'da coşkulu Kur'an kursu yıl sonu etkinliği! Minikler sahne aldı

Yeniçağa'da Unutulmaz Bir Gün

Yeniçağa Müftülüğü Ekrem Doğanay Kur'an Kursu tarafından düzenlenen yıl sonu etkinliği, ilçede unutulmaz anlara sahne oldu. Minik öğrencilerin performansları ve salondaki coşkulu atmosfer, etkinliğin başarılı geçmesini sağladı. Yeniçağa'da gerçekleşen bu anlamlı program, katılımcılardan tam not aldı.

# spor

25 May 2024 - 08:30 Bolu/ Yeniçağa- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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