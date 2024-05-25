Miras kalan tapu sahiplerine müjde! 81 ilde miras paylaşımı artık daha adil ve kolay! Notersiz ve hızlı işlemler başlıyor

Miras Paylaşımında Devrim: Yeni Düzenlemeler Yolda

Mirasçılar arasında yaşanan paylaşım süreci, yapılan yeni düzenlemelerle birlikte daha adil ve şeffaf bir hale geliyor. Tapu sahipleri, miras kalan mülklerini artık daha hızlı ve etkin bir şekilde paylaşabilecekler. Bu yeni düzenlemeler, mirasçılar arasında yaşanan anlaşmazlıkların önüne geçmeyi ve adaletli bir miras paylaşımı sağlamayı amaçlıyor.

Noter Şartı Kaldırıldı: Devir İşlemleri Kolaylaştı

Son dönemde yapılan düzenlemeler, Türkiye'deki tapu paylaşım süreçlerinde önemli değişikliklere yol açtı. Her yıl milyonlarca vatandaşa aile büyüklerinden miras kalan tapular, yeni kararlarla daha kolay devredilebilecek. Artık kardeşler arasında notere gitme zorunluluğu ortadan kalktı. Önceki uygulamada, mirasa konu olan taşınmazın devri için noter onaylı bir sözleşme gerekiyordu. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte hisseli tapu devri için noter onayı şartı kaldırıldı.

Yazılı Sözleşme Yeterli: Hızlı ve Etkili İşlemler

Yeni uygulamaya göre, miras payının kardeşe devri için iki taraf arasında yazılı bir sözleşme yapılması yeterli olacak. Sözleşmenin imzalanması sırasında hisse sahibi tüm paydaşların hazır bulunması gerekiyor. Bu karar, aile büyüklerinden kalan tapuların kardeşler arasında paylaşım sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor. Hisseli tapuların satışı için hisse sahiplerinin ortak karar alması ve tapu işlemlerinde hazır bulunması gerekecek. Taraflar, tapu devir işlemlerini yürütmesi için avukatlarına vekalet verebilirler.

Tapu Sicil Müdürlüğü ve Noter İşlemleri

Hisseli tapu alırken Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemlerinin eksiksiz şekilde tamamlanması gerekiyor. Satışa konu taşınmazın sınırlarının net bir şekilde belirlenmesi ve parsellerin tespit edilmesi önemli. Hisseli tapu satış işlemlerinde noter şartı, tarafların ağabey-kardeşlik ilişkisi içinde olması halinde aranmayacak. Aynı anne ve babaya sahip olan mirasçılar arasında, miras kalan evin devir işlemleri için yazılı bir sözleşme yeterli olacak.

Avukatlarla İşlem Kolaylığı

Hisseli tapuların kesin satış işlemleri için tüm pay sahiplerinin ortak onayı aranırken, tüm hisse sahiplerini temsil edecek bir avukata onay vermek işlemleri kolaylaştıracak. Satış işleminin ardından, kendi payını satan tarafa anlaşılan payın maddi karşılığı ödenecek. Hisseli tapu devri için ilçe belediyelerinde yürütülecek tapu işlemlerinde tüm hisse sahiplerinin hazır bulunması gerekecek.

Mirasçılar İçin Yenilikler ve Kolaylıklar

Yeni düzenlemeler, mirasçılar için büyük kolaylıklar sağlıyor. Noter şartının kaldırılması ve yazılı sözleşmenin yeterli hale gelmesi, işlemleri hızlandırırken maliyetleri de düşürüyor. Avukatlara vekalet verme imkanı ile miras paylaşım süreci daha profesyonel ve güvenli bir şekilde yönetilebilecek. Tüm bu yenilikler, mirasçılar arasında olası anlaşmazlıkların önüne geçerek adaletli ve hızlı bir paylaşım sürecini garanti altına alıyor.

Hisseli Tapu Devir İşlemleri: Adım Adım Rehber

1. Yazılı Sözleşme Hazırlığı

Miras payının kardeşe devri için öncelikle yazılı bir sözleşme hazırlanmalıdır. Bu sözleşme, miras kalan taşınmazın devrini ve pay sahiplerinin haklarını net bir şekilde belirtmelidir.

2. Tapu Sicil Müdürlüğü ve Noter İşlemleri

Sözleşme hazırlandıktan sonra, Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri eksiksiz şekilde tamamlanmalıdır. Bu işlemler sırasında, satışa konu taşınmazın sınırları belirlenmeli ve parseller tespit edilmelidir.

3. Avukat Vekaleti

Taraflar, tapu devir işlemlerini yürütmesi için avukatlarına vekalet verebilirler. Bu vekaletname ile avukat, tüm tapu devir işlemlerini taraflar adına yürütebilir.

4. Hisse Sahiplerinin Onayı

Hisseli tapuların kesin satış işlemleri için tüm pay sahiplerinin ortak onayı gereklidir. Tüm hisse sahiplerini temsil edecek bir avukata onay vermek ve yapılacak işlemleri kolaylaştırmak mümkündür.

5. Maddi Karşılık Ödeme

Satış işleminin ardından, kendi payını satan tarafa üzerinde anlaşılan payın maddi karşılığı ödenir. Bu ödeme, satış işlemi tamamlandıktan sonra yapılır.

Mirasçılar İçin Pratik Bilgiler

Hisseli Tapu Satışında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hisseli tapu satış işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemlerinin eksiksiz şekilde tamamlanması, satışa konu taşınmazın sınırlarının belirlenmesi ve parsellerin tespit edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, tüm pay sahiplerinin ortak onayının alınması ve gerekli durumlarda avukata vekalet verilmesi önemlidir.