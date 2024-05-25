300 kiloluk devin orman gezintisi fotokapana yansıdı

Doğaseverin Paylaşımı ilgi topladı

Sakarya’da doğasever Serdar Özergene tarafından kurulan fotokapan, ormanda gezintiye çıkan bir boz ayının etkileyici görüntülerini yakaladı. Yaban hayatını izlemek amacıyla ormana yerleştirilen fotokapana yansıyan bu görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özergene, görüntüleri incelediğinde boz ayının ormanda dolaştığını fark etti ve bu anları sosyal medya hesabında paylaştı. Binlerce kez izlenen videoda, boz ayının ormanda gezindiği ve bir süre sonra ağaçlık alana girerek gözden kaybolduğu görülüyor.

Her Seferinde Aynı Heyecan

Serdar Özergene, fotokapanına daha önce de ayı görüntüleri yakaladığını belirtti ancak her seferinde aynı heyecan ve mutluluğu yaşadığını ifade etti. Özergene, “Uzun zamandan beri amatör ve gönüllü olarak yaban hayatı gözlemlemeye çalışıyorum. Onların yuvalarına, sessiz sedasız konuk olup bu faaliyetlerimi gerçekleştiriyorum. Yaban hayatını gözlemlemek benim için çok önemli. Buradaki tespitlerimi zaman zaman resmi kurumlara, zaman zaman da bu işi daha profesyonel yapan arkadaşlarımıza bildirerek onlara kaynak oluşturmaya çalışıyorum,” dedi.

Yaban Yaşamı En Büyük Tutkusu

Doğasever Özergene, yaban hayatında özellikle ayıların onun için çok özel bir yeri olduğunu belirtti. “Ayılar, yaban hayatında ve ormanda şemsiye bir türdür. Bulundukları yerde bolluk ve bereket vardır. Bu yüzden ayıların hareketlerini, beslenmelerini ve yavruları ile bir yerden başka bir yere gidişlerini gözlemlediğimde mutlu oluyorum. Bu görüntü benim ilk görüntüm değil, daha önce defalarca fotokapanıma ayı görüntüsü yakalandı. Ama her seferinde ilk günkü gibi heyecan ve mutluluğu yaşıyorum” diye ekledi.