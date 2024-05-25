Dijital tehlike Z kuşağını hedef aldı!

Dijital ekran kullanımının Z kuşağında miyopi riskini artırdığına dikkat çeken Dr. Aziz Çil, çocukların göz sağlığını korumak için erken teşhis ve düzenli kontrollerin önemini vurguluyor. Göz sağlığı hakkında daha fazla bilgi haberimizde…

Genetik ve çevresel faktörler

Miyopiye neden olan faktörler arasında genetik yatkınlık önemli bir rol oynuyor. Dr. Çil, ebeveynlerde veya yakın akrabalarda miyopi bulunması durumunda çocuklarda miyopi görülme olasılığının arttığını vurguluyor. Ayrıca, çocukların erken yaşta uzun saatler boyunca cep telefonu ve tablet kullanmasının miyopi gelişimini tetiklediğini ifade ediyor. Genetik faktörler ve çevresel etkenler, çocukların göz sağlığını olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Miyopi ilerlemesi ve alınabilecek önlemler

Miyopinin genellikle ilkokul çağlarında başladığını ve yirmili yaşlara kadar ilerlediğini belirten Dr. Çil, miyopinin gerilemesinin mümkün olmadığını, ancak ilerlemesinin yavaşlatılabileceğini söylüyor. Yüksek derecelerde miyopisi olan kişilerde glokom, retina yırtığı ve retina dejenerasyonu gibi diğer göz rahatsızlıklarının da ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Bu nedenle, özel lensler, gözlük camları ve bazı göz damlaları ile miyopi ilerlemesinin yavaşlatılması gerektiğini ifade ediyor.

Açık havada vakit geçirmenin önemi

Miyopi ilerlemesini yavaşlatmada açık havada yapılan aktivitelerin ve güneş ışığından faydalanmanın önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Çil, son araştırmaların bu yönde olumlu sonuçlar verdiğini belirtiyor. Çocukların açık havada daha fazla vakit geçirmesinin miyopi riskini azalttığını ifade ediyor. Açık hava aktiviteleri, çocukların göz sağlığını korumada etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Göz sağlığını korumak için öneriler

Dr. Çil, çocukların gereksiz göz yorgunluğundan korunması gerektiğini vurguluyor. Özellikle cep telefonu ve bilgisayar karşısında uzun süreler geçirilmemesi gerektiğini belirtiyor. Göz sağlığını korumak için düzenli aralıklarla göz kontrollerinin yapılmasının önemine de dikkat çekiyor. Dijital ekran kullanımını sınırlandırmak, göz sağlığı açısından büyük önem taşıyor.

Düzenli göz kontrollerinin önemi

Miyopi tespit edilen çocukların altı ayda bir düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini belirten Dr. Çil, hızlı bir ilerleme gözlendiğinde özel gözlük camları ve damlalarla müdahale edilmesi gerektiğini söylüyor. Periyodik kontrollerin ve görsel şikayetlerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Erken teşhis ve düzenli kontroller, miyopi riskini en aza indirmede kritik bir rol oynuyor.

Z kuşağında miyopi yaygınlığı artıyor

Z kuşağında miyopi yaygınlığı artarken, erken teşhis ve düzenli göz kontrollerinin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Çocukların dijital ekran kullanımını sınırlamak, açık havada daha fazla vakit geçirmelerini sağlamak ve genetik yatkınlık durumunda dikkatli olmak, miyopinin ilerlemesini yavaşlatmada etkili adımlar olarak öne çıkıyor. Dijital çağın getirdiği tehlikelerden korunmak için çocukların göz sağlığını koruyacak önlemler almak büyük önem taşıyor.