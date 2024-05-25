Hatay’da keşfedilmeyi bekleyen korku filmlerini aratmayan çan mağarası

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# ziyaret
Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan Çan Mağarası, binlerce yarasaya ev sahipliği yapıyor. Korku filmlerini aratmayan bu mağara, macera severler için eşsiz bir keşif noktası. Ziyaretçiler için maske ve el feneri şart!
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.