25 May 2024 - 21:00 - Gündem

Hatay’da keşfedilmeyi bekleyen korku filmlerini aratmayan çan mağarası

Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan Çan Mağarası, binlerce yarasaya ev sahipliği yapıyor. Korku filmlerini aratmayan bu mağara, macera severler için eşsiz bir keşif noktası. Ziyaretçiler için maske ve el feneri şart!