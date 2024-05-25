Soğan fiyatları tarlada düştü, marketlerde neden hâlâ yüksek?

Soğan fiyatlarındaki düşüş üreticiyi zorluyor

Soğan hasadının başlamasıyla birlikte tarlada soğanın kilogram fiyatı 5-6 liraya kadar geriledi. Ancak bu durum, üreticiler için ciddi bir sorun teşkil ediyor. İlk çıktığında 18-20 liradan satılan soğan, zamanla fiyat düşüşüyle tarlada 5-6 lira arasında satılmaya başlandı. Bu düşüş, üreticilerin kazançlarını önemli ölçüde azalttı.

Soğan üretiminde verim ve maliyetler

Bu yıl dönüm başına 4-6 ton arasında verim alınan soğanlar, hasat edildikten sonra kamyonlara yüklenerek satışa çıkıyor. Ancak, soğanın söküm maliyetinin 3 lira olduğu göz önüne alındığında, üreticilerin eline kalan kar oldukça düşük oluyor. Üreticiler, soğanın düşük fiyatlarının kendilerini zor durumda bıraktığını belirtiyor.

İç piyasada soğan tüketimi artıyor

Soğan, yurt dışına da ihraç ediliyor ancak iç piyasadaki tüketim daha yüksek. Soğan ekiminin az olması ve bir kısmının hastalık nedeniyle zarar görmesi, üreticilerin beklenen kazancı elde edememesine yol açtı. Buna rağmen fiyatlar beklenildiği gibi yükselmiyor. İç piyasada tüketimin artmasına rağmen fiyatlar düşmeye devam ediyor.

Market fiyatları ve makas tartışmaları

Tarlada 5-6 liradan satılan soğan, marketlerde 15-20 liradan satılıyor. Bu durum, üreticiler ve tüketiciler arasında büyük bir fiyat farkına neden oluyor. Üreticiler, marketlerdeki alış-satış fiyatlarının yazılması gerektiğini savunarak, tüketicinin marketin ne kadar kazandığını görmesi gerektiğini belirtiyorlar. Böylece, büyük fiyat farkının kapatılabileceği düşünülüyor.

Üretici ve tüketici arasındaki fiyat farkı

Tarladaki düşük fiyatlar, marketlerdeki yüksek fiyatlar nedeniyle üreticiler zor durumda kalıyor. Tüketiciler ise bu durumdan olumsuz etkileniyor. Soğanın tarlada 5-6 lira olup marketlerde 15-20 liradan satılması, büyük bir sorun olarak görülüyor. Bu farkın kapatılması gerektiği belirtiliyor.

Adil fiyatlandırma

Soğan hasadı sürerken, fiyatlardaki büyük dalgalanmalar üreticileri zorluyor. Marketlerdeki yüksek fiyatlar ise tüketicilerin tepkisini çekiyor. Üretici ve tüketici arasındaki fiyat farkının kapatılması, hem üreticilerin hem de tüketicilerin mağduriyetini azaltabilir. Soğan üretiminde sürdürülebilir politikalar ve adil fiyatlandırma, bu sorunun çözümünde önemli bir rol oynayabilir.

Soğan fiyatlarındaki dalgalanmaların önlenmesi için üreticiler ve tüketiciler arasında bir denge kurulması gerekiyor. Üreticilerin daha adil kazançlar elde edebilmesi ve tüketicilerin makul fiyatlarla soğan alabilmesi için devlet müdahaleleri ve düzenlemeleri önemli olabilir.