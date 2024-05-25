Karadeniz’de Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda…

Fatih Sondaj Gemisi, 710 milyar metreküp gaz rezervine sahip Karadeniz'de Göktepe-2 kuyusunda sondaja başlıyor. Bu kuyu, Sakarya Gaz Sahası'ndaki 25. kuyu olacak ve Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedeflerine önemli katkı sağlayacak.

Fatih Sondaj Gemisi Göktepe-2'de

Fatih Sondaj Gemisi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 2017 yılında 154 milyon dolara satın alınmış ve o zamandan beri Türkiye'nin enerji arayışlarında önemli rol oynamıştır. Bugün itibarıyla, Karadeniz'deki 710 milyar metreküp gaz rezervine sahip Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başlanacak. Bu çalışmalar, Romanya ve Türkiye'nin münhasır ekonomik bölge sınırına yakın bir bölgede gerçekleştirilecek.

Her yeni kuyu üretimi artırıyor

Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz üretimi, günlük 40 milyon metreküpe çıkarılacak. Şu anda, yaklaşık 4,5 milyon metreküp doğal gaz üretiliyor ve bu üretimi artırmak için sürekli yeni kuyular açılıyor. Son olarak Göktepe-1 kuyusundaki başarılı çalışmaların ardından, şimdi Göktepe-2 kuyusunda sondaj başlatılıyor.

Romanya-Türkiye sınırında sondaj

Göktepe-2 kuyusu, Sakarya Gaz Sahası'ndaki 25. kuyu olacak ve sondaj çalışmaları, üretim yapılan mevcut yerin kuzeybatısında, Romanya ve Türkiye'nin münhasır ekonomik bölge sınırına yakın bir bölgede gerçekleştirilecek. Bu stratejik konum, Karadeniz'in enerji potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için büyük önem taşıyor.

Günlük 60 milyon vatandaşın gaz ihtiyacı karşılanacak

Sakarya Gaz Sahası'ndan çıkarılan doğal gaz, günlük 60 milyon vatandaşın doğal gaz ihtiyacını karşılayacak kapasitede olacak. Şu anda 85 milyon vatandaşın yaklaşık 60 milyonu, Sakarya Gaz Sahası'ndan sağlanacak doğal gaz ile enerji ihtiyacını karşılayabilecek.

Karadeniz'de petrol potansiyeli

Doğal gaz üretiminin yanı sıra, Karadeniz'deki petrol potansiyelinin değerlendirilmesi için de hazırlıklar sürüyor. Önümüzdeki aylarda, Karadeniz'de petrol üretimine yönelik sondaj çalışmaları da başlatılacak. Bu girişimler, Türkiye'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirmesi açısından büyük önem taşıyor.

Enerjide tam bağımsızlık hedefi

Fatih Sondaj Gemisi'nin ve diğer enerji projelerinin katkılarıyla, Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedeflerine ulaşması amaçlanıyor. Yeni kuyular ve genişleyen üretim kapasitesi ile Türkiye, kendi enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı hedefliyor. Bu adımlar, ülkenin enerji güvenliğini artıracak ve dışa bağımlılığı azaltacak.