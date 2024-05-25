Uzman ekonomistten ilginç borsa ve bitcoin tahminleri

Borsa ve bitcoinden dertli vatandaşların sorularını cevapladı

Ünlü ekonomi uzmanı Tunç Şatıroğlu bugün borsa ve bitcoinden dertli olan yatırımcıların sorularını yanıtladı. İlk soru çok geçmeden geldi işte o soru ve ekonomistin cevabı. “Birisi yazmış bana. Demiş ki işte gününü de yazmış. 12 gün mü olmuş? Neyse beklediği gibi gitmemiş başka fauna geçsem mi diyor. Demek ki herkese göre değil hisse senedi yatırımı. İşte ama onun ihtiyacı var. O para gelmesi lazım. 12 günde de gelmiyorsa, istediği gibi bir para kazanamıyorsa, o zaman o yatırımı yapmaması gerekiyor” dedi.

Herkesin kendini tanıması gerekiyor

Ünlü ekonomist Şatıroğlu cümlelerine şu sözler ile devam etti, “Herkesin kendisini tanıması gerekiyor. O yüzden alınabilir diyoruz. Bakalım belki bu tutanaklardan sonra bir geri çekilmeler falan olur. Daha iyi bir fırsatlar çıkabilir karşınıza.” Dedi. Ünlü ekonomist borsaya olan ön yargıdan yakınırken borsanın bizde bir oyun yeriyle eş değer olduğunu da belirtti.

Bitcoinde şuanda alım önermiyorum

Ekonomi uzmanı Şatıroğlu bitcoin için ise şöyle açıklamalarda bulundu. “Bitcoin de şu anda tut diyorum yeni alım önermiyorum önerdik Şuralarda falan artık geçiyor dedik.70.000’e doğru gidiyor. Hatta yukarılarda 71.495’lik de var dedik. Tamam, dediğimiz oldu. Kârı gerçeğe çevirmeye çok yakınız. Baktık olmuyor. Kârı cebimize koyalım” dedi.

Teknik analizinde altını çizdi

Ünlü ekonomist son olarak teknik analizden bahsetti işte o açıklamaları.“ Ondan sonra bakalım. Belki biraz daha aşağılara gelecek. Çünkü şu hareketi gördüğünüz zaman, yani şu kanalın üstüne çıkıp oradan kanalın içine geri gelince bu trend’de burada bunu destekliyorsa bu daha aşağılara geliyor. Çoğunlukla böyle oluyor. Teknik analiz böyle bir şey. Yani… öyle dedin ama olmadı falan deniyor. Şimdi arkadaşlar, teknik analiz her zaman isabetli sonuç vermesini beklemeyeceğiniz bir şey vermez” sözleriyle teknik analizin net veriler olmadan bir sonuca ulaşmayacağını belirtti.