A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu! Türkiye’nin EURO 2024 hazırlık maçları

Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) finallerine katılacak Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın geniş kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 35 kişilik kadro, hem genç yetenekleri hem de tecrübeli oyuncuları barındırıyor.

Kadroda Yer Alan İsimler

Türkiye'nin EURO 2024 kadrosunda yer alan futbolcular şu şekilde:

Kaleciler:

Altay Bayındır (Manchester United)

Doğan Alemdar (ES Troyes AC)

Mert Günok (Beşiktaş)

Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans:

Mert Müldür ( Fenerbahçe)

Zeki Çelik (AS Roma)

Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

Ahmetcan Kaplan (AFC Ajax)

Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe)

Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC)

Ozan Kabak (TSG 1899 Hoffenheim)

Samet Akaydin (Panathinaikos FC)

Cenk Özkacar (Valencia CF)

Orta Saha:

Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Berat Özdemir (Trabzonspor)

Can Uzun (FC Nürnberg)

Hakan Çalhanoğlu (FC Internazionale Milano)

İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

Kaan Ayhan (Galatasaray)

Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion FC)

Orkun Kökçü (SL Benfica)

Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Abdülkadir Ömür (Hull City AFC)

İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Forvet:

Yunus Akgün (Leicester City FC)

Kenan Yıldız (Juventus)

Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor)

Arda Güler (Real Madrid CF)

Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Bertuğ Yıldırım (Stade Rennais FC)

Cenk Tosun (Beşiktaş)

Enes Ünal (AFC Bournemouth)

Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

Yusuf Yazıcı (LOSC Lille)

Hazırlık Maçları

A Milli Takım, EURO 2024 öncesinde iki önemli hazırlık maçı oynayacak. Bu maçlar, takımın turnuvaya hazır olup olmadığını görmek açısından büyük önem taşıyor.

İtalya Maçı:

Tarih: 4 Haziran 2024

Yer: Renato Dall'Ara Stadyumu, Bologna

Saat: TSİ 22.00

Polonya Maçı:

Tarih: 10 Haziran 2024

Yer: PGE Narodowy Stadyumu, Varşova

Saat: TSİ 21.45

Kamp Programı

Milli takım, 29 Mayıs'ta İstanbul'da toplanacak ve 3 Haziran'a kadar Riva'da hazırlıklarını sürdürecek. İtalya maçı için 3 Haziran'da Bologna'ya hareket edecek olan takım, Polonya maçı öncesi Opalenica kasabasında kamp yapacak. İtalya maçının ertesi günü Polonya'ya geçecek olan milliler, 11 Haziran'da Almanya'ya giderek Barsinghausen kasabasında hazırlıklarına devam edecek.

Grup Maçları

Türkiye, EURO 2024'te F Grubu'nda mücadele edecek. Grup maçları ise şu şekilde:

Gürcistan: 18 Haziran 2024, Dortmund

Portekiz: 22 Haziran 2024, Dortmund

Çekya: 26 Haziran 2024, Hamburg

Ümit Milli Takım ile Ortak Kamp

A Milli Takım, Ümit Milli Takım ile beraber kamp yapacak. 5-11 Haziran tarihleri arasında iki takım birlikte çalışacak ve İtalya ve Polonya'da birbirleriyle antrenman maçları oynayacaklar. Bu ortak çalışma, iki takım arasındaki sinerjiyi artırmayı hedefliyor.