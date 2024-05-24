Fenerbahçe taraftarına müjde: Stadyum kapasitesinde şok artış!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 30-31 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi, Başkan Adayı Aziz Yıldırım, stadyum kapasitesini artırma planlarını açıkladı. Lüleburgaz'da kongre üyeleri ve taraftarlarla buluşan Yıldırım, hem stadyum düzenlemeleri hem de futbol takımıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Stadyum Kapasitesinde Artış

Aziz Yıldırım, Ülker Stadyumu'nda yapmayı planladıkları değişikliklerle stadyum kapasitesini 10 bin kişi artıracaklarını belirtti. Yıldırım, "Alt ve üst tribünlerde koltukları kaldırarak sadece ayakta seyirci alacağız. Bu yenilikler sayesinde taraftarlarımızla daha güçlü bir atmosfer oluşturmayı hedefliyoruz," dedi. Bu düzenleme, taraftarlarla daha sıkı bir bağ kurmayı amaçlıyor ve stadyum atmosferini daha da coşkulu hale getirecek.

Ergin Ataman Tartışması

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman ile sarı-lacivertli taraftarlar arasında Berlin'de yaşanan tartışmalara da değinen Yıldırım, "Ergin Ataman’ın hareketleri çok ama çok yanlış. Onlar tahrik ediyor, benim bağırıp çağırmamı istiyorlar. Bunun uğraşındalar. Dün akşamki lafları kızgınlıktan söylüyor, beni tahrik etmeye çalışıyor," dedi. Yıldırım, sakin olunması gerektiğini ve herkesin Fenerbahçe’ye hizmet etmek için burada olduğunu vurguladı.

Futbol Takımı ve Transfer Planları

Futbol A takımıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, takımın oldukça iyi bir durumda olduğunu ve oyuncu satmayı düşünmediklerini belirtti. Yıldırım, "Biz, oyuncu satmayı düşünmüyoruz, aksine takıma yeni takviyeler yapacağız. Mourinho'nun gelişiyle birlikte, onun seçtiği ve beğendiği 2-3 oyuncuyu da kadromuza katacağız," ifadelerini kullandı. Bu transferlerin takımın gücünü artıracağına inanıyor.

Sağlık Heyeti ile İlgili Eleştiriler

Fenerbahçe futbol takımı sağlık heyetiyle ilgili eleştirilere de yanıt veren Yıldırım, "Sağlık heyeti gidecek. Adamı kovdum, Beşiktaş’a gitti, geri getirdiler," dedi. Yıldırım, sağlık ekibinde değişiklikler yapacaklarını ve bu değişikliklerin takımın performansını olumlu yönde etkileyeceğini belirtti.