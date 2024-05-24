Boluspor’da başkan Savaş Abak görevi bırakıyor: “Herkes BAL'da Boluspor’u seyreder”

Haziran ayının sonunda kongreye hazırlanan Boluspor'da Başkan Savaş Abak, aday olmayacağını açıkladı. Abak, kulübün yaşadığı mali zorluktan çıkış yolunun şirketleşme olduğunu belirterek, “Artık yapmayacağım, sağlığımdan olacağım” dedi.

Mali zorluklar ve çözüm önerisi

Boluspor, 2007-2008 sezonunda 1. Lig’e çıktı ve 17 yıldır Trendyol 1. Lig’de mücadele ediyor. Bu sezon ligi 7. sırada bitiren takım, play-off’ta Bodrumspor’a 2-0 yenilerek ligi tamamladı. Başkan Savaş Abak, Haziran sonunda yapılacak olağanüstü kongrede aday olmayacağını belirtti. Geçmiş dönem borçlarından 35 dosya kapattıklarını ve yönetim kurulunun yıprandığını dile getiren Abak, Boluspor’un mali sorunlarının çözümü için şirketleşmenin gerekli olduğunu vurguladı.

“Kesinlikle aday olmayacağım”

Başkan Savaş Abak, kongrede kesinlikle aday olmayacağını belirterek, “Bu şerefli görevde bulunduğumuz her gün elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Haziran sonunda veya temmuzun ilk haftasında kongre yapacağım. Mayıs ve hazirandaki tüm borçları ödeyeceğim. Futbolcuların alacaklarını ödeyeceğim. Bizden borç kalmasın. Kongrede aday olmayacağım. Evraklar hazır, isteyen aday bilgi alabilir ama gelen kişi 4 milyon Euro koymalı. Boluspor’un bir planı, anayasası olmalı” dedi.

Boluspor için kurtuluş yolu

Abak, Boluspor’un kurtuluş yolunun şirketleşme olduğunu belirterek, “Herkes Boluspor’u çok seviyor. 20 iş adamı toplansın ve herkes birer milyon Euro versin. 20 milyon Euro ile şirket kuralım. Çoğu futbolcunun sözleşmesi var, takım hazır. Ben olmazsam çoğu futbolcu durmaz. Boluspor’un geleceği için Bolu halkına soralım, ‘Boluspor sizin için ne ifade ediyor?’ Şirketleşme yapılmazsa 3 yıl sonra Boluspor’u BAL’da izleriz” ifadelerini kullandı.

Abak’ın yorgunluğu

Başkan Abak, finansal zorluklarla mücadele etmekten yorulduğunu ve sağlığını kaybetme noktasına geldiğini belirtti. “Sağlığımdan olacağım, eşimi dostumu üzüyorum. Bitmez dosyalar bıktırdı. Boluspor sevgim tartışılmaz ama yoruldum. Bu takım play-off oynamaya alıştı. Artık bizden sonra kim gelirse buranın üstüne bir tuğla koymak zorunda. Olmuyor mu? 3 yıl sonra herkes BAL’da Boluspor’u seyreder” dedi.