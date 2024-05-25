Play-off finali öncesi Sakaryaspor’a yağmur gibi para yağdı!

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor ile karşılaşacak. Bu önemli karşılaşma öncesinde düzenlenen dayanışma gecesinde, Sakaryaspor’a rekor bağış toplandı. Bu destek, takımın Süper Lig yolunda önemli bir adım atmasına yardımcı olacak.

Dayanışma gecesinde büyük destek

Sakaryaspor yönetimi, iş ve siyaset dünyasından önemli isimlerin katılımıyla düzenlenen dayanışma gecesinde büyük bir destek aldı. Yeni Adana Stadyumu’nda 30 Mayıs Perşembe günü Bodrumspor ile play-off finaline çıkacak olan Sakaryaspor, bu önemli maç öncesinde moral ve finansal destek topladı.

Vali Karadeniz: "Futbol, şehre büyük faydalar sağlar"

Programda konuşan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, futbolun tanıtım ve ekonomik anlamda şehre büyük faydalar sağladığını belirtti. Vali Karadeniz, "Futbolla ilgilenen herkes bilir ki, amatörlükten Süper Lig'e kadar devam eden bir basamaklar zinciridir futbol sektörü. Ne zaman ki Süper Lig'de olursunuz, o zaman adınızdan gerçekten söz ettirmiş olursunuz. O zaman futbol ekonomisi dediğimiz ekonominin şehrimize sağlayacağı faydaları hem tanıtım anlamında hem ekonomik anlamda o zaman elde etmiş oluruz." dedi. Ayrıca, Süper Lig’de yer almanın şehir tanıtımı ve ekonomik kalkınma açısından önemli olduğunu vurguladı.

Sakaryaspor Kulüp Başkanı: "Şehrin en büyük markasıyız"

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, takımın şehrin en büyük markası olduğunu belirterek, "Sakaryaspor bu şehrin en büyük dışarıda bizi temsil eden markası, en büyük sivil toplum örgütüdür. Bu markamızı hak ettiği yere, Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz. Bunun için de önümüzde sadece son bir doksan dakika kaldı." dedi. Genç, taraftarların, yöneticilerin ve iş adamlarının takıma olan inancını ve motivasyonunu dile getirdi.

Süper Lig için son adım

Sakaryaspor, play-off finalinde Bodrumspor'u yenerek Süper Lig’e çıkmayı hedefliyor. Takım, 17 bin kişilik taraftar desteğiyle Adana’da sahaya çıkacak. Cumhur Genç, takımın bu maçı kazanacağına olan inancını dile getirerek, "Allah'ın izniyle bu maçı da alacağımıza inanıyorum. Biz yaklaşık 4 tane final kaybettik ama bu sefer farklı bir inanç var. Şehirdeki farklı motivasyonu gözlemleyebiliyorum." dedi.

Sakaryaspor’un geleceği parlak

Sakaryaspor’a sağlanan bu büyük destek, kulübün geleceği için büyük bir önem taşıyor. Toplanan 19,5 milyon TL’lik bağış, takımın finansal gücünü artırarak Süper Lig yolunda önemli bir katkı sağlayacak. Sakaryaspor, bu destekle birlikte Süper Lig’de başarılı olmayı ve şehrin adını daha geniş kitlelere duyurmayı hedefliyor.