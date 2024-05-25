Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: “Yarım kalan hikayemizi tamamlayacağız"

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Çorum FK'yı penaltılarla eleyerek finale çıktıkları Trendyol 1. Lig Play-off yarı final maçının ardından yaptığı açıklamada, "Yarım kalan hikayemizi tamamlayacağız" dedi. Bodrum FK, normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz sona eren maçta penaltı atışları sonucu Çorum FK'yı 5-4 mağlup ederek adını finale yazdırdı. İşte Taşdemir'in basın toplantısındaki açıklamaları ve maçın detayları.

Büyük mücadele ve final bileti

Trendyol 1. Lig Play-off yarı final 2. maçında Bodrum FK, Çorum FK'yı penaltı atışları ile eleyerek finale çıkmayı başardı. Maçın normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz tamamlanırken, penaltı atışlarında Bodrum FK 5-4 galip geldi. Bu zafer, Bodrum FK'ya final bileti kazandırırken, Teknik Direktör İsmet Taşdemir, oyuncularının gösterdiği mücadeleyi övdü.

Taşdemir'in açıklamaları

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İsmet Taşdemir, oyuncularının azmini ve kararlılığını vurguladı. Taşdemir, "Bence bu mücadeleyi bu hafta göstermesi çok önemli. Çok istediler oyunun her alanında, her bölümünde. Nitekim penaltılara kaldık. Penaltılar biraz şans ve nasip işi. Bugün nasip bizden yana oldu" dedi.

Üç yılda üç final

Taşdemir, takımının son üç yılda üç final oynamayı başardığını belirtti. "Üç yılda 3 final, bir tanesi 2. Lig, 2 tanesi 1. Lig. Çok zor bir şey, kolay değil. Bunu başardılar, hep beraber başardık ve aile olduk. Çok iyi çalıştık, maçları çok iyi etüt ettik" dedi.

Eleştiriler ve azim

Bodrum FK'nın bazı kesimler tarafından eleştirildiğini ifade eden Taşdemir, oyuncularının bu eleştirilerin üstesinden geldiğini söyledi. "Bazı kesime beğendiremedik, an geldi kötü oyuncu olduk, bu ligi taşıyamayacak kötü oyuncu oldular. Çok hakarete maruz kaldılar. Ama bence hepsinin üzerinden fazlasıyla geldiler" dedi.

Yarım kalan hikaye

Geçen yıldan yarım kalan bir hikayeleri olduğunu belirten Taşdemir, bu hikayeyi tamamlamak istediklerini söyledi. "Geçen yıldan yarım kalan bir hikayemiz var, bunu tamamlamak gayemiz. Bir hayalimiz var, hedefimiz var. Buralara kadar o hayalimizin peşinden geldik. İnşallah bu kalan 6 günde en iyi şekilde rakibimizi çözer ve sezonun en iyi oyununu oynarız" şeklinde konuştu.