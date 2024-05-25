Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın resmen duyurdu! Antalyaspor’dan ayrıldı mı?

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig’in 38’inci haftasında oynanan Alanyaspor maçının ardından takımından ayrıldığını açıkladı. Antalyaspor'un deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, taraftarlara ve kulüp yönetimine teşekkürlerini iletti.

"Bugün itibarıyla ayrılıyoruz"

Yalçın, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Sezonun son maçıydı. Bugün itibarıyla ayrılıyoruz. Antalyaspor taraftarına bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Başkana, yönetim kuruluna ve karakter gösteren oyuncularıma teşekkür ediyorum," dedi.

Antalyaspor'un sezon performansı

Antalyaspor'un sezonun ikinci yarısında hedeflerine ulaştığını belirten Yalçın, "Oyuna iyi başlamadık. İlk 10-15 dakikalık bölümde ciddi bir konsantrasyon eksikliğimiz vardı. Böyle durumlarda futbol cezayı keser. Oyuna 1-0 mağlup başladık diyebiliriz. Ondan sonra oyunu dengeledik. Rakibimizin üstüne gitmeye başladık. Pozisyonlar bulduk, oyunu ilk yarıda da dengeleyebilirdik. Ama ilk yarı içeriye mağlup girdik," ifadelerini kullandı.

İkinci yarıdaki performans

İkinci yarıdaki performanslarını değerlendiren Yalçın, "İkinci yarı tempo daha da düştü. Ligin son maçı olduğu için oyunun temposunun düşmesi normal. İkinci yarı iki taraf için de dengeli bir oyun oldu. Pozisyon vermedik. Yan toptan attığımız golle skor eşitlendi. Beraberlik adaletli bir skor gibi görünüyor," dedi.

Sezon hedeflerine ulaşma

Yalçın, takımının hedeflerine ulaştığını belirterek, "Antalyaspor kendi hedefleri doğrultusunda ligin ikinci devresinde iyi bir portre çizdi. Hedef 50 puan baremi ve ilk 10 bitirme başarısıydı. Oyuncularımız bu hedefi yakaladılar. Antalyaspor’a da önümüzdeki sezon için başarılar diliyorum," diye konuştu.

Antalyaspor'da yeni dönem

Antalyaspor yönetimi, Yalçın'ın ayrılığı sonrası yeni teknik direktör arayışlarına başlamış durumda. Yeni sezonda takımın başına geçecek isim, taraftarlar ve futbol camiası tarafından merakla bekleniyor. Antalyaspor, yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak ve hedeflerine ulaşmak için hazırlıklarını sürdürecek.