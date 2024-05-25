- Asayiş

Bolu’nun su altı kahramanları, kurbağa adamlar iş başında

Bolu’nun Kurbağa Adamları, suçla mücadelede ve arama kurtarma çalışmalarında önemli rol oynuyor. Zorlu eğitim ve son teknoloji ekipmanlarla donatılmış bu ekip, Bolu ve çevresindeki sularda görev yapıyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Bolu’nun su altı kahramanları, kurbağa adamlar iş başında mask
Bolu’nun su altı kahramanları, kurbağa adamlar iş başında
Bolu’nun su altı kahramanları, kurbağa adamlar iş başında
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Su Altında Suçla Mücadele: Bolu’nun Kurbağa Adamları

Türk Polis Teşkilatının dalgıç ekibi, "Kurbağa Adamlar", Bolu başta olmak üzere, yurt içindeki sularda suçla mücadelede büyük rol oynuyor. Zorlu koşullarda çalışan bu dalgıç polisler, ceset veya suç aleti bulmanın yanı sıra afetlerde arama kurtarma çalışmalarında da görev alıyor.

Bolu’nun su altı kahramanları, kurbağa adamlar iş başında

Bolu’da Su Altı Faaliyetleri

Bolu ve çevresindeki sularda görev yapan Su Altı Grup Amirliği, suç vakalarını aydınlatmada etkin rol oynuyor. Kurbağa Adamlar, boğulma, kaybolma, ceset veya suç aleti arama gibi durumlarda, günün her saati hazır bekliyor. Bolu’nun yanı sıra Eskişehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı ve Yozgat’ta da hizmet veriyorlar.Bolu’nun su altı kahramanları, kurbağa adamlar iş başında

Zorlu Eğitim ve Son Teknoloji Ekipmanlar

Kurbağa Adamlar, iki buçuk aylık zorlu bir eğitim sürecinden geçerek göreve başlıyor. Eğitimler, efor, pratik ve teorik aşamalardan oluşuyor. Dalgıç polisler, rutin antrenmanlar ve tatbikatlarla becerilerini üst seviyede tutuyor. Dalış kıyafetleri ve su altı robotları gibi son teknoloji ekipmanlar kullanarak, riskli görevleri başarıyla tamamlıyorlar.Bolu’nun su altı kahramanları, kurbağa adamlar iş başında

Göreve Hazır ve Donanımlı

Başkomiser Gökhan Caner Durmuş, Kurbağa Adamlar’ın faaliyetlerini anlatarak, “Herhangi bir ihbar aldığımızda, en az 4 dalgıçla hazırlıklarımızı kısa sürede tamamlayıp olay yerine gidiyoruz. Bolu’da günün her saati göreve hazırız” dedi.Bolu’nun su altı kahramanları, kurbağa adamlar iş başında

Arazi Zorlukları ve Güvenlik Önlemleri

İç Anadolu bölgesinde yüksek akıntılı ve görüş mesafesi düşük sularda çalışan Kurbağa Adamlar, riskli görevlerinde öncelikle can güvenliklerini sağlıyor. Durmuş, “Profesyonel ekibimizle riskleri azaltarak görevimizi yapıyoruz. 42 metreye kadar dalış gerçekleştirebiliyoruz” dedi.

Vatandaşlara Uyarı

Durmuş, vatandaşların bilmedikleri sulara girmemeleri gerektiğini belirterek, “Serinleme yerleri ırmaklar ve nehirler değildir. Hem ailelerine acı yaşatmamak, hem de bizim işimizi kolaylaştırmak için dikkatli olunmalı” dedi.

# teknoloji, eğitim, polis

25 May 2024 - 17:31 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL