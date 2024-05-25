Bolu’nun su altı kahramanları, kurbağa adamlar iş başında

Su Altında Suçla Mücadele: Bolu’nun Kurbağa Adamları

Türk Polis Teşkilatının dalgıç ekibi, "Kurbağa Adamlar", Bolu başta olmak üzere, yurt içindeki sularda suçla mücadelede büyük rol oynuyor. Zorlu koşullarda çalışan bu dalgıç polisler, ceset veya suç aleti bulmanın yanı sıra afetlerde arama kurtarma çalışmalarında da görev alıyor.

Bolu’da Su Altı Faaliyetleri

Bolu ve çevresindeki sularda görev yapan Su Altı Grup Amirliği, suç vakalarını aydınlatmada etkin rol oynuyor. Kurbağa Adamlar, boğulma, kaybolma, ceset veya suç aleti arama gibi durumlarda, günün her saati hazır bekliyor. Bolu’nun yanı sıra Eskişehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı ve Yozgat’ta da hizmet veriyorlar.

Zorlu Eğitim ve Son Teknoloji Ekipmanlar

Kurbağa Adamlar, iki buçuk aylık zorlu bir eğitim sürecinden geçerek göreve başlıyor. Eğitimler, efor, pratik ve teorik aşamalardan oluşuyor. Dalgıç polisler, rutin antrenmanlar ve tatbikatlarla becerilerini üst seviyede tutuyor. Dalış kıyafetleri ve su altı robotları gibi son teknoloji ekipmanlar kullanarak, riskli görevleri başarıyla tamamlıyorlar.

Göreve Hazır ve Donanımlı

Başkomiser Gökhan Caner Durmuş, Kurbağa Adamlar’ın faaliyetlerini anlatarak, “Herhangi bir ihbar aldığımızda, en az 4 dalgıçla hazırlıklarımızı kısa sürede tamamlayıp olay yerine gidiyoruz. Bolu’da günün her saati göreve hazırız” dedi.

Arazi Zorlukları ve Güvenlik Önlemleri

İç Anadolu bölgesinde yüksek akıntılı ve görüş mesafesi düşük sularda çalışan Kurbağa Adamlar, riskli görevlerinde öncelikle can güvenliklerini sağlıyor. Durmuş, “Profesyonel ekibimizle riskleri azaltarak görevimizi yapıyoruz. 42 metreye kadar dalış gerçekleştirebiliyoruz” dedi.

Vatandaşlara Uyarı

Durmuş, vatandaşların bilmedikleri sulara girmemeleri gerektiğini belirterek, “Serinleme yerleri ırmaklar ve nehirler değildir. Hem ailelerine acı yaşatmamak, hem de bizim işimizi kolaylaştırmak için dikkatli olunmalı” dedi.