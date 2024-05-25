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Bolu Mudurnu’da bir koyun beşiz doğurdu! Görenler hayrete düştü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde küçükbaş hayvancılığı hobi olarak yapan Sami Açıkgöz'ün koyunu, tek seferde beşiz doğurdu. Bu nadir olay, Açıkgöz ailesini sevince boğarken köyde de büyük ilgi uyandırdı.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu Mudurnu’da bir koyun beşiz doğurdu! Görenler hayrete düştü mask
Bolu Mudurnu’da bir koyun beşiz doğurdu! Görenler hayrete düştü
Bolu Mudurnu’da bir koyun beşiz doğurdu! Görenler hayrete düştü
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Sami Açıkgöz'ün Şaşkınlığı

60 yaşındaki Açıkgöz, akşam saatlerinde işten döndüğünde ahırında beslediği koyunun beşiz doğurduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Bu, onun hayvancılık hayatında ilk defa karşılaştığı bir durumdu. Açıkgöz, "Biz hobi olarak yapıyoruz. 60 yaşına girdim, ilk defa beşiz doğuran bir koyun gördüm. Çocuklarım da çok sevindi. Oğlum, 'koyun nasıl oldu?' diye sürekli arıyor. Hemen alıştılar biberonla beslemeye. Bu bölgede beşiz doğuran hayvan nadir görülür," dedi.

Bolu Mudurnu’da bir koyun beşiz doğurdu! Görenler hayrete düştü

Beşiz Doğumun Nadireliği

Balıkesir bölgesine ait cins bir koyunun beşiz doğurması, Hacımusalar köyünde büyük bir merak konusu oldu. Çiftlikteki diğer hayvanların doğumlarında böyle bir durumla karşılaşmayan köylüler, bu olayı heyecanla karşıladı.Bolu Mudurnu’da bir koyun beşiz doğurdu! Görenler hayrete düştü

Aile Sevinci ve İlgi

Sami Açıkgöz'ün ailesi, bu beklenmedik doğum karşısında büyük sevinç yaşadı. Beşiz kuzuların biberonla beslenmesi gerektiği için aile üyeleri, koyun ve kuzuların bakımında birbirlerine destek oluyor. Açıkgöz ailesi, köyde nadir görülen bu olayı ilgiyle takip eden komşularıyla birlikte sevinçlerini paylaşıyor.Bolu Mudurnu’da bir koyun beşiz doğurdu! Görenler hayrete düştü

Nadir Görülen Olaylar

Mudurnu ilçesinde hobi olarak küçükbaş hayvancılık yapanlar arasında beşiz doğuran koyunlar oldukça nadir. Bu nedenle, Sami Açıkgöz'ün koyununun beşiz doğurması köyde büyük bir yankı uyandırdı. Köylüler, bu nadir doğumu görmek için Açıkgöz'ün ahırını ziyaret ediyor.

# aile, ziyaret, mudurnu

25 May 2024 - 17:49 Bolu/ Mudurnu- Gündem

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