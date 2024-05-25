Bolu AFAD ekipleri, su üstü arama kurtarma eğitiminde

Bolu'dan Su Üstü Arama Kurtarma Ekibi Eğitime Katıldı

Bolu AFAD’ın da aralarında bulunduğu altı il müdürlüğünden gelen 31 personel, Sakarya AFAD koordinasyonunda Düzce Melen Çayı’nda düzenlenen su üstü eğitimlerine katılıyor. İstanbul, Eskişehir, Çanakkale, Tekirdağ, Bolu ve Sakarya İl Müdürlüklerinden katılan personel, su üstü arama kurtarma becerilerini geliştirmek için yoğun bir eğitim sürecinden geçiyor.

Eğitimlerin Amacı ve İçeriği

Bu eğitim programı, personelin su üstü arama kurtarma konusundaki bilgi ve becerilerini artırmayı hedefliyor. Katılımcılar, teorik derslerin yanı sıra uygulamalı eğitimlerle de su üstü arama kurtarma ekipmanlarının kullanımı, güvenlik önlemleri ve hızlı müdahale tekniklerini öğreniyor. Bolu AFAD ekibi, özellikle bu eğitimler sayesinde acil durumlara daha hazırlıklı hale gelmeyi amaçlıyor.

Sakarya AFAD İl Müdürü’nün Katkıları

Sakarya AFAD İl Müdürü Bekir Şen, eğitim alanını ziyaret ederek katılımcılarla bir araya geldi. Eğitim sürecindeki ilerlemeleri yerinde inceleyen Şen, katılımcılara başarılar dileyerek gösterdikleri özveri ve gayret için teşekkür etti. Şen, bu tür eğitimlerin afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bolu AFAD’ın Eğitim Sürecindeki Rolü

Bolu AFAD, afet ve acil durumlara müdahalede deneyim kazanmak amacıyla düzenlenen bu eğitimlere aktif katılım gösteriyor. Bolu ekibi, su üstü arama kurtarma alanında aldığı bu eğitimle, bölgedeki su kaynaklarında meydana gelebilecek acil durumlara daha etkin müdahale edebilecek.

AFAD’ın Eğitim Faaliyetleri ve Önemi

AFAD, çeşitli doğal afetler ve acil durumlara hazırlık kapsamında düzenlediği eğitim programlarıyla personelini sürekli olarak geliştirmeyi hedefliyor. Su üstü arama kurtarma eğitimleri de bu kapsamda önemli bir yer tutuyor. Katılımcılar, eğitim sonunda kazandıkları bilgi ve deneyimlerle afet müdahale kapasitesini artırmayı amaçlıyor.